romadailynews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) “Virginia Raggi: raccolta differenziata in crisi, Ama in crisi, degrado in ogni dove, dalla periferia al centro di Roma. Nicola Zingaretti: inefficienza amministrativa, pianomai approvato. Mettili insieme e la frittata è fatta: la Capitale d’Italia in emergenza ambientale e lotta contro il tempo per trovare una discarica in cui portare i. Un contesto preoccupante, dove i territori sono in subbuglio, i residenti esasperati a causa della mancata pianificazione da parte di Roma Capitale e Regione Lazio. Zingaretti e Raggi, due facce della stessa medaglia, incapaci di programmare un virtuoso e corretto ciclo di smaltimento. Un danno per le famiglie romane, un danno di immagine per la stessa Urbe Eterna, finita sulle cronache nazionali e non solo a causa dell’incompetenza grillina e sinistrorsa”. Così, in una nota, il presidente di Assotutela ed esponente Fdi, Michel ...

romadailynews : #Rifiuti, Maritato-Rocca-Zamparelli (FdI): “I romani non meritano questo caos”: “Virginia… - informazionecs : RIFIUTI, MARITATO-ROCCA-ZAMPARELLI(FDI): “I ROMANI NON MERITANO QUESTO CAOS” -