Omicidio Daphne Caruana Galizia | l’intermediario in aula difende l’ex capo di gabinetto

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il tassista Melvin Theuma, l’intermediario tra gli esecutori e il mandante dell’di, è apparso oggi per la prima volta in Tribunale, per testimoniare sul caso della morte della reporter maltese. Theuma ha ribadito le sue accuse verso Yorgen Fenech, confermando che non ci sono altri mandanti oltre all’imprenditore maltese: «No, per quanto mi riguarda e so il ‘mandante’ è Yorgen Fenech, perché è lui che mi ha pagato», ha detto il tassista all’investigatore. Le parole di Von der Leyen «Sono preoccupata degli ultimi sviluppi a Malta, seguiamo la situazione da vicino, condanno severamente l’della giornalista, è stato un attacco sferrato contro la libertà di stampa», ha detto la presidente della Commissione europea. «Mi aspetto che ci sia una indagine completa ...

