Maurizio Costanzo Show | Simona Ventura annuncia | “È arrivato l’anello”

Simona Ventura e Giovanni Terzi - "matrimonio in diretta tv". Celebra... Maurizio Costanzo : Ed ecco l’anello. Al Maurizio Costanzo show, tra gli ospiti, ci sono anche Simona Ventura e Giovanni Terzi. In tv la conduttrice, ormai al settimo cielo grazie all’amore di Terzi, mostra l’anello di fidanzamento e conferma le nozze (già annunciate) per il 2020. Leggi anche: "Mi ha salvato la vita",

Chi è Gabriele Costanzo - il figlio di Maurizio e Maria De Filippi : Non è una tipa che offre il fianco alle interviste Maria De Filippi. E le poche volte che lo fa, c’è sempre un motivo. Recentemente è tornata a parlare del figlio Gabriele Costanzo, raccontando le paure vissute di fronte all’adozione e alla notizia che sarebbe diventata mamma. Il 2002 è una data molto importante per la conduttrice, perché segna l’arrivo nella sua vita di Gabriele, che all’epoca aveva solamente 10 anni. «Ho avuto tantissima ...

Maria De Filippi al TG 5 parla della carriera e di Maurizio Costanzo : 'Mi critica sempre' : Maria De Filippi si è lasciata molto andare nel corso di un'intervista con il TG 5. In tale occasione, quella che viene da sempre etichettata come "la regina della tv", ha deciso di smentire categoricamente questo appellativo. A suo avviso, infatti, non si sente minimamente una regina, specie perché questo implicherebbe l'incombenza di responsabilità molto forti. Durante la chiacchierata, inoltre, la conduttrice di moltissimi programmi Mediaset ...

Maurizio Costanzo a Matteo Salvini - “ma se tu ti invaghissi di Lilli Gruber?” - il leader della Lega prima di rispondere prende fiato… : Matteo Salvini è stato accolto dal pubblico del Maurizio Costanzo Show da un lunghissimo applauso. Il leader della Lega non si è sottratto alle domande del conduttore. Molte sono state incentrate sulla situazione politica attuale e sulla famosa oramai crisi dell’8 agosto scorso. Poi Maurizio Costanzo a sorpresa ha fatto una domanda molto singolare. Ha chiesto al leader della Lega : “Ma se tu ti invaghissi di Lilli Gruber?” . Matteo ...

Colpo di scena al Maurizio Costanzo Show : una fan irrompe sul palco e lo bacia. Sì - proprio lui : Fuori programma al Maurizio Costanzo Show. L’ultimo appuntamento del celebre Show targato Mediaset è andato in onda lo sorso 27 novembre. La puntata, incentrata sulla “bellezza”, ha visto presentarsi sul palco alcuni dei volti maschili più amati dai telespettatori come gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip Francesco Monte ed Elia Fongaro e gli attori Nicolas Vaporidis e Luca Ward. Ma a un certo punto una signora del pubblico ha chiesto la ...

La Vita in Diretta - critiche di Francesca Fialdini? Durissima replica di Maurizio Costanzo : "Quei giudizi..." : Maurizio Costanzo non le manda a dire. Nella sua rubrica su Nuovo, il re del giornalismo tv asfalta la conduttrice Rai Francesca Fialdini: "Parlare in modo critico e negativo di un programma che ci ha dato tanto è sempre una mossa da non fare. Per questo Francesca Fialdini sbaglia a dare giudizi cos

La fan irrompe sul palco e ruba un bacio a Maurizio Costanzo : Lo scorso 27 novembre, è stata trasmessa la nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, che ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio alcuni dei volti maschili molto amati dai telespettatori, tra cui gli ex gieffini Elia Fongaro e Francesco Monte e gli attori Nicolas Vaporidis e Luca Ward. Nel nuovo appuntamento tv del celebre show targato Mediaset, si è parlato di "bellezza" e, ad un certo punto, è stata data la parola ad una fedele ...

Maurizio Costanzo Show - una fan irrompe sul palco e bacia il conduttore : Il divertente fuoriprogramma di una spettatrice nel bel mezzo della puntata di mercoledì 27 novembre

Matteo Salvini canta Fabrizio De Andrè da Maurizio Costanzo : provocazione alla sinistra? : Dopo il faccia a faccia con Matteo Renzi da Bruno Vespa, ieri Matteo Salvini ha sfidato il premier Giuseppe Conte a un duello in tv moderato da Maurizio Costanzo. «Sono settimane che chiedo un confronto pubblico con il premier - ha spiegato il leader leghista durante la registrazione della puntata c

Matteo Salvini a Maurizio Costanzo show : “Se viene Conte in studio facciamo Albano e Romina” : Un Matteo Salvini scoppiettante al Maurizio Costanzo show. Il leader della Lega è stato osannato dal pubblico presente. Più di un applauso l’ex Ministro degli Interni ha ricevuto al suo ingresso, la dimostrazione che Salvini e la Lega solo all’apice del consenso. Alla scorsa partecipazione al Maurizio Costanzo show Matteo Salvini cantò “Alba Chiara” di Vasco Rossi, in quest’ultima sua partecipazione andata in onda ieri sera, Matteo ...

Maurizio Costanzo Vs Barbara d'Urso/ 'Matrimonio Tony Colombo? Massimo Giletti...' : Maurizio Costanzo contro Barbara d'Urso sul matrimonio di Tony Colombo prendendo le parti di Massimo Giletti: 'Non si può fare finta di niente'

Adrian - Maurizio Costanzo : “Non sarebbe andato bene nemmeno 15 anni fa - perché il pubblico dovrebbe vederlo?” : Nonostante la partecipazione della moglie, Maria De Filippi, nella seconda puntata della nuova stagione di Adrian, Maurizio Costanzo non ha risparmiato una stroncatura allo show di Andriano Celentano, Adrian. “Prosegue, su Canale 5, l’avventura di Celentano, in un varietà un po’ sghembo e, comunque, lontano dai gusti del pubblico attuale, Adrian – ha scritto il giornalista sulle pagine di Libero -. Non penso al fumetto ...

Salvini canta De Andrè al Maurizio Costanzo Show - video in Via Del Campo : Matteo Salvini canta De Andrè al Maurizio Costanzo Show. La puntata andrà in onda domani sera, mercoledì 27 novembre in seconda serata su Canale 5. Maurizio Costanzo incontra Matteo Salvini, segretario federale della Lega ed ex vicepresidente del Consiglio. Sarà l'occasione per una chiacchierata informale nel celebre salotto di Canale 5, dove il giornalista intervista i suoi ospiti in seconda serata. Nel corso del 5° appuntamento della ...

Adrian - Maurizio Costanzo ad alzo zero contro Celentano : "Roba che nemmeno 15 anni fa. E quando lui canta..." : È bravo Fiorello in queste sue presenze su RaiPlay. E sono stati bravi quelli che hanno voluto Fiorello alla guida di questo nuovo canale che può portare alla Rai un pubblico decisamente più giovane. Fiorello, da sempre, ha un pubblico largo all'interno del quale ci sono anche spettatori che non son