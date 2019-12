LIVE F1 | Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | Ferrari brillante nel pomeriggio | Mercedes e

oasport

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.11 Vedremo se riuscirà a resistere il miglior tempo assoluto firmato da Bottas nel finale della prima giornata in 1’37″124 con la, al momento Leclerc è distante poco meno di tre decimi da quel crono. 12.07 Alcune immagini di Charles Leclerc in azione con laneiPirelli ad Abu: One last time with the SF90!

BotGomme : RT @zazoomnews: LIVE F1 Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA: Leclerc prova le gomme C5 dopo la pausa Russell in testa - #Dhabi #DIRETTA: #Lecler… - zazoomnews : LIVE F1 Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA: Leclerc prova le gomme C5 dopo la pausa Russell in testa - #Dhabi #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE F1 Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA: Leclerc di nuovo in pista dopo la pausa pranzo! - #Dhabi #DIRETTA:… -