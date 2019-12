L’immortale | Ciro Di Marzio vive e lotta come sempre Ecco la sua storia che ha un finale

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Marco D’Amore, ovviamente, è tornato. Non ci voleva un genio per capire che il colpo di scena della terza serie di Gomorra (l’uccisione di/D’Amore da parte di Genny Savastano) avrebbe avuto undiverso. E per scoprirlo, almeno fino a quando non vedremo la quinta serie di Gomorra su Sky, bisogna fare una capatina al cinema per. E, pro domo sua. La pallottola di Genny gli ha sfiorato a un centimetro il cuore e ci sono ottimi chirurghi nella profonda Napoli camorristica per farlo risorgere. In un amenDiè di nuovo al lavoro. Don Aniello gli offre di gestire il traffico di droga a Riga, in Lettonia. Làdiventerà “broker” ma sarà costretto ad oscillare nell’alleanza tra l’elegante e violenta mafia russa che ne attende i servigi, e un’altrettanto feroce congrega criminale locale di tatuati paranazisti che vuole cacciare il ...

