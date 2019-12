Ignora l’alt dei carabinieri e getta stupefacenti dal finestrino | arrestato

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Resistenza a Pubblico Ufficiale”, “Lesioni” e “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze”: sono queste le accuse di cui dovrà rispondere un 35enne di Avella,dai. Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta daidella Compagnia di Baiano. Nel pomeriggio di ieri, la pattuglia della Stazione di Avella era impegnata in quel centro per un servizio disposto dal Comando Provincialedi Avellino al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando non è passata inosservata un’utilitaria condotta da un 35enne del posto, di possibile interesse nella lotta alla droga. All’“Alt!”, lo stesso effettua una manovra ...

