Guida Tv Mercoledì 4 dicembre

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Programmi tv di oggiCosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Fratelli Unici Rai 2 ore 21:00 Volevo Fare la rockstar 1×11-12 finale 1a tv (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Chi l’ha visto? Canale 5 ore 21:30 Oltre la soglia 1×05 1a Tv (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 #Cr4 la repubblica delle donne Italia 1 ore 21:20 Oblivion La7 ore 21:20 Atlantide Tv8 ore 21:30 X Factor 2019 1a Tv Free Nove ore 21:30 L’Assedio Serie tv e film in TvTvLe Serie Tv in Chiaro Rai 2 ore 21:20 Volevo Fare la Rockstar 1×11-12 finale 1a Tv Canale 5 ore 21:25 Oltre la soglia 1×05 1a TopCrime ore 21:10 The Mentalist 7×05-06 Spike ore 21:30 Spartacus 20 ore 21:10 Shooter 3×01-02 (qui le anticipazioni) Giallo ore 21 Shetland Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium Sky Atlantic ore 21:15 The Loudest Voice ...

