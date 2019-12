Alitalia | cosa succede adesso In tre minuti

open.online

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il decretoè legge. Approvato dal Consiglio dei ministri del 3 dicembre il provvedimento ad hoc porterà nelle casse della compagnia altri 400 milioni di euro di fondi pubblici: si tratta del cosiddetto “prestito ponte”, cioè di un finanziamento che lo Stato concede alla compagnia, senza interessi, per sei mesi. Le coperture per l’operazione sono state stanziate nel Decreto fiscale in cui potrebbe confluire in forma di emendamento insieme al discusso testo sulle fondazioni. Il provvedimento, che ha il titolo Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da, consiste in sostanza nel trasferimento dei 400 milioni dati a prestito «per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad». Nel testo inoltre viene stabilita la nuova scadenza, il 31 maggio 2020, per presentare un’offerta di ...

