Alan Kurdi con 61 migranti a Messina

Migranti - Alan Kurdi a Messina e Ocean Viking a Pozzallo : Sono stati assegnati i porti di sbarco alle due navi ong che nei giorni scorsi hanno salvato Migranti nel mar Mediterraneo e che erano in attesa di una comunicazione. L’Italia, dunque, spAlanca i porti: i 61 Migranti a bordo della Alan Kurdi potranno sbarcare a Messina, mentre i 60 a bordo della Ocean Viking arriveranno a Pozzallo. La Commissione Europea ha già attivato la procedura per il ricollocamento e alcuni Paesi hanno già ...

Migranti - la Alan Kurdi sbarca a Messina : inizia il processo di ricollocamento in Ue : Cominciano le operazioni di sbarco per la nave umanitaria Alan Kurdi, della Ong tedesca Sea-Eye al porto di Messina. Il ministero dell'Interno ha segnalato che "alcuni Paesi europei, tra cui Germania e Francia, hanno già manifestato la disponibilità ad accogliere quote di Migranti". La Alan Kurdi ieri aveva preso la rotta verso Palermo in seguito alle dichiarazioni del sindaco, che aveva lanciato un appello alle autorità affinché i naufraghi ...

Ieri sera il governo italiano ha reso disponibili due porti per le navi delle ong Alan Kurdi e Ocean Viking : Ieri sera il governo italiano ha reso disponibili due porti per le navi delle ong Alan Kurdi e Ocean Viking, che da alcuni giorni avevano a bordo rispettivamente 61 e 60 migranti soccorsi nel tratto di mare fra Italia e

Migranti : Amnesty - 'urgente porto sicuro per Ocean Viking e Alan Kurdi' : Palermo, 3 dic. (Adnkronos) - "È urgente assegnare un porto sicuro di sbarco a Ocean Viking e Alan Kurdi nel quadro di un sistema di ricerca e soccorso giusto, automatico e condiviso che tuteli i diritti delle persone che attraversano il Mediterraneo". Lo scrive su Twitter Amnesty Italia.

Migranti - il sindaco Orlando chiede a Conte di far sbarcare la Alan Kurdi a Palermo. Orfini (Pd) : «Basta sequestrare persone in mare» – Il video : La Alan Kurdi, la nave della ong tedesca Sea Eye con ancora a bordo 61 persone salvate nel Mediterraneo centrale cinque giorni fa, si sta dirigendo verso Palermo, dopo aver denunciato l’assenza di risposte da parte dell’Europa per l’assegnazione di un porto sicuro. «Cinque giorni fa abbiamo soccorso, in due diversi salvataggi, 84 persone in tutto. Abbiamo avuto tre evacuazioni mediche, due a Lampedusa e una a Pozzallo», ...

Migranti - la Alan Kurdi ancora in mare. Orfini : “La smettiamo di tenere in ostaggio naufraghi?” : "Gentile Conte, è rassicurante vederla ribattere a Salvini con durezza sul Mes. Ma la Alan Kurdi della Ong Sea Eye è da giorni in mezzo al mare in attesa di un porto. Ed è proprio su questi temi che si misura la discontinuità con Salvini", scrive il deputato dem, Matteo Orfini, mentre la nave umanitaria rimane in mare dalla scorsa settimana.Continua a leggere

Migranti : Orlando - 'Chiedo a Conte di garantire sbarco immediato Alan Kurdi' : Palermo, 3 dic. (Adnkronos) - "Carissimo Juan, carissimi dell'equipaggio. Palermo è una città accogliente e il suo porto deve essere aperto. Chiedo al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte di intervenire per garantire lo sbarco immediato di Migranti in emergenza a Palermo". Così, su T

La pazza storia del copia-incolla dei giudici sul caso Salvini-Alan Kurdi : Roma. Un “copia-incolla” per archiviare tutto. Così il Tribunale dei ministri ha affondato senza troppi fronzoli il caso Alan Kurdi, scagionando l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini dai reati di omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio. Nel documento – firmato dai giudici Maurizio Silvestr

Migranti - un neonato che non beveva da due giorni tra le persone salvate dalla Alan Kurdi : La Ong tedesca ha soccorso due gommoni con 40 e 44 persone, una donna presa a bordo in stato di incoscienza.

I giudici scagionano Salvini su Alan Kurdi con un pasticcio giuridico : Roma. “Salvini scagionato”, titolava mercoledì un articolo del Corriere della sera sulle motivazioni con cui il Tribunale dei ministri ha archiviato le indagini a carico dell’ex ministro dell’Interno sul caso della nave umanitaria Alan Kurdi. Ma la notizia davvero clamorosa era nella seconda parte d

Migranti - perché il Tribunale dei ministri ha archiviato l’indagine su Salvini nel caso Alan Kurdi : L'indagine a carico dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul caso Alan Kurdi è stata archiviata in quanto "l’assenza di norme di portata precettiva chiara applicabili alla vicenda non consente di individuareprecisi obblighi di legge violati dagli indagati". Secondo il Tribunale dei ministri sarebbe lo Stato di primo contatto a dover assegnare un porto sicuro: in quel caso, quindi, la responsabilità era del Paese di cui la nave batteva ...

Migranti : archiviata l’inchiesta su Salvini per la nave Alan Kurdi : Il leader della Lega era indagato per abuso d'ufficio e rifiuto di atti di ufficio. Intanto sono ripresi gli sbarchi

Alan Kurdi - tribunale dei ministri archivia indagine su Salvini : archiviata l'indagine su Matteo Salvini in merito al caso della Alan Kurdi. Il tribunale dei ministri che ha accolto la richiesta della Procura di Rom