Segnali di distensione in Colombia

Ilva - Segnali di distensione : Mittal paga i fornitori. Il governo valuta il coinvolgimento di Invitalia : La scia del faccia a faccia di venerdì sera a palazzo Chigi tra il governo e i pesi massimi di ArcelorMittal dice di segnali di distensione sulle questioni che all’ex Ilva di Taranto si sono trasformate in problemi e in proteste. Si colloca qui la decisione dell’azienda di pagare i fornitori. Arriveranno i bonifici e i presidi ai cancelli saranno smantellati. Ancora: i termini per la messa in sicurezza dell’altoforno 2, ...