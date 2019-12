today

(Di martedì 3 dicembre 2019) Dopo aver perso la fede durante un'escursione in, un uomo ha rivolto un disperato appello su una pagina social. A...

novasocialnews : Perde l'anello nuziale in montagna: viene ritrovato grazie ad un post su Facebook #novasocialnews #nonstopnews… - Today_it : Perde l'anello nuziale in montagna: viene ritrovato grazie ad un post su Facebook - Alice_Vee_ : RT @ECeruleo: Mi sento molto zia Suora, ma per me Giulia Valentina che perde l’anello di diamanti in bagno e ci tiene a farlo sapere offre… -