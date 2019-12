Pd: no a prescrizione senza garanzie

"Inaccettabile l'entrata in vigore delle norme sullasulle durate dei processi", dice il leader dem Zingaretti. "un accordo nei prossimi giorni,il Pd presenterà una sua proposta di legge",avverte Intanto l'Aula della Camera ha bocciato la richiesta di urgenza per la proposta di legge di FI che punta a bloccare l' entrata in vigore da gennaio della riforma Bonafede. La maggioranza ha votato contro, eccetto Iv che non ha partecipato al voto.I sì sono stati solo 219'Svista' di Rosato che ha letto 245.(Di martedì 3 dicembre 2019)