Non solo il tweet che inneggia a Hitler I social del prof di Siena sono un inno

huffingtonpost

(Di martedì 3 dicembre 2019) Emanuele Castrucci,essore ordinario presso l’Università di, è salito agli onori delle cronache per aver pubblicato sul proprioilo Twitter una serie di post nazisti ed antisemiti,nti ad Adolf. In uno dei post incriminati c’è la foto del dittatore nazista e la scritta: “Ti hanno detto chestato un mostro per non farti sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo”. Come dimostra il suoilo Twitter, non è l’unico post di questo tipo pubblicato da Castrucci. Ti hanno detto chestato un mostro per non farti sapere che ho lottato contro i veri mostri che oggi ti governano. pic.twitter.com/KyhuHzauxO— Emanuele Castrucci (@castrucci1) September 25, 2019Da mesi infatti ilessore ha iniziato ad attaccare gli ebrei, la loro cultura e la ...

chetempochefa : 'Con una semplice sardina siamo diventati il nemico numero uno del populismo di destra. Non solo in Italia, ma iniz… - Giorgiolaporta : In un solo giorno sei passato da burattino a grande statista per le burocrazie europee. Non sappiamo cosa tu gli ab… - Radio1Rai : ??@borghi_claudio a @Radio1VivaVoce: '#Mes? Il trattato sarebbe, non solo da stoppare, ma da liquidare in generale.… -