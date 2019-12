Mercato Napoli – Dai rinnovi alle voci su Boga e Amrabat

CalcioMercato Napoli - assalto del Real Madrid per Fabian Ruiz : gli azzurri provano a resistere : Il club spagnolo ha messo nel mirino il centrocampista del Napoli, per il quale aveva già chiesto informazioni la scorsa estate La prima metà della stagione non si è ancora conclusa, ma è già tempo di parlare di Calciomercato. In casa Napoli sale la tensione per l’interessamento del Real Madrid per Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo già seguito la scorsa estate dai blancos. LaPresse/EFE Stando a quanto riferisce ‘Cadena ...

CalcioMercato Napoli – Il PSG torna alla carica : questa volta Allan può partire davvero : Il PSG non ha ancora mollato la presa per allan: il club parigino proverà a sfruttare il caos in casa Napoli e la freddezza nei rapporti fra giocatore e società Già nelle passate sessioni di mercato il PSG aveva provato a prelevare allan dal Napoli, ricevendo un secco no. Nonostante il giocatore avesse fatto sapere di gradire la destinazione, De Laurentiis non aveva ceduto alle ricche proposte del club parigino. questa volta però, la ...

Mercato Juventus - sgarbo al nemico? Il nuovo acquisto arriva dal Napoli! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di irrompere con decisione su Allan. Il centrocampista del Napoli potrebbe lasciare gli azzurri già dall’imminente sessione di Mercato invernale. Sul giocatore resta forte l’interesse del PSG, ma anche dei bianconeri, con Paratici pronto ad intensificare i contatti con il centrocampista ...

Gazzetta : al Napoli manca un regista - per scelta Ancelotti non lo ha inseguito sul Mercato : La sconfitta contro il Bologna ha messo in evidenza ancora una volta tutti i limiti di questo Napoli che non riesce a trovare continuità e carattere per venire fuori da un periodo di crisi che ormai si prolunga da troppo tempo. Ci sono anche dei problemi tattici come ad esempio l’assenza di un regista che, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, non ha inseguito sul mercato C’é però un senso tecnico-tattico, che spiega il diverso ...

Napoli - di corsa sul Mercato : ma quanto costa l’anima? : Niente da fare, la situazione non cambia. La notte di Liverpool sembrava aver riacceso qualche timida speranza, ma il tunnel nel quale è entrato il Napoli sembra essere infinito. Contro il Bologna la squadra disputa un primo tempo senza infamia e senza lode, ma almeno, dopo una quantità infinita di errori individuali, Llorente riesce a portare in vantaggio gli azzurri. Nel secondo tempo solito Napoli: reparti slegati, errori in fase di ...

CalcioMercato Napoli : a fine stagione anche Koulibaly potrebbe partire : Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione: il senegalese è nel mirino delle big inglesi, soprattutto del Liverpool Nonostante la tregua imposta dalla società ai giocatori, Aurelio De Laurentiis starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione da attuare in estate. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il numero uno azzurro si sarebbe convinto alla rivoluzione come unico modo per ripartire ...

CalcioMercato Napoli 2020 : via Ancelotti e rivoluzione in squadra? : Calciomercato Napoli 2020: via Ancelotti e rivoluzione in squadra? La prima metà della stagione 2019/2020, com’è evidente, non ha convinto né tifosi né dirigenza del Napoli. Quest’ultima, secondo le indiscrezioni delle testate giornalistiche, starebbe studiando un piano per rivoluzionare la squadra ormai alla fine di un ciclo Già a fine Novembre gli azzurri al settimo posto hanno abbandonato con molta probabilità la lotta scudetto. La squadra di ...

CalcioMercato - assalto del Napoli al Verona : Genoa e Torino tentano il colpo - sorpresa Cagliari : Si gioca una giornata importante valida per la Champions League mentre le altre squadre si preparano per il nuovo turno di campionato. Nel frattempo le dirigenze non stanno a guardare e si muovono con insistenza sul Calciomercato con l’intenzione di rinforzarsi in vista delle prossime sessioni. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. Napoli – Il Napoli prepara una mezza rivoluzione sul mercato, l’ultimo nome è quello di ...

TuttoMercatoweb : De Laurentiis non assisterà a Liverpool-Napoli : Aurelio De Laurentiis non parteciperà alla trasferta di Napoli. Lo riferisce Tuttomercatoweb Negli ultimi giorni sembrava fosse molto probabile che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, partecipasse alla trasferta di Liverpool per seguire la propria squadra. Secondo quanto riferito pochi minuti fa da Tuttomercatoweb, il patron azzurro resterà invece in Italia e guarderà il match direttamente dalla tv. Per il momento non vengono resi ...

SKY – Mercato Napoli : ADL può chiudere per Amrabat. C’è l’offerta : CalcioMercato Napoli: ADL spinge per Amrabat, ma c’è un nodo importante ULTIMISSIME CALCIOMercato Napoli – Secondo quanto riportato dall’esperto di calcioMercato e giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, in casa Napoli vengono valutati i profili di più centrocampisti. Nelle ultime ore però circola un nome forte che è quello di Sofyan Amrabat. L’emittente satellitare fa […] Leggi tutto L'articolo SKY – Mercato ...

CalcioMercato Napoli - individuato il primo rinforzo per la prossima stagione : De Laurentiis bussa in casa Hellas Verona : Il club azzurro ha messo nel mirino Sofyan Amrabat, centrocampista dell’Hellas Verona protagonista di un ottimo avvio di campionato Il Napoli ha già individuato il prossimo obiettivo di mercato, si tratta di Sofyan Amrabat, protagonista di un ottimo inizio di stagione con la maglia dell’Hellas Verona. Claudio Grassi/LaPresse Il club azzurro però non potrà acquistare il classe 1996 a gennaio perché, avendo collezionato presenze ...

CalcioMercato Napoli - niente Ibrahimovic : andrà all’Hammarby : Calciomercato Napoli, niente Ibrahimovic: andrà all’Hammarby Sogni infranti per molti tifosi che vedono sfumare uno dei loro sogni proibiti, quello di vedere Zlatan Ibrahimovic indossare la maglia della propria squadra del cuore. Ci ha pensato lo svedese ad annunciare il suo prossimo club tramite i suoi profili social. Il calciatore ha infatti postato un video in cui mostra la maglia dell’Hammarby, società svedese con sede a ...

CalcioMercato Juve - due clamorosi arrivi dal Napoli - uno è un grande difensore - l’altro è un centrocampista di valore : La Juventus si sta sempre più concentrando su come poter rafforzare la rosa. In particolare i dirigenti Juventini si stanno concentrando su due giocatori del Napoli. Tra il presidente De Laurentiis e alcuni giocatori del Napoli è ormai rottura conclamata e la Juve sta cercando di approfittarne. Il giocatore nel mirino della dirigenza bianconera è il forte centrocampista Allan. Conosciuto benissimo da Sarri, che lo ha allenato, il ...

IL MATTINO – CalcioMercato Napoli : la situazione Ibrahimovic - Napoli più defilato. Milan in pole : Ibrahimovic-Napoli, le ultimissime: lo svedese ci riflette ma per lo storico giornale di Napoli gli azzurri sono più defilati Ibrahimovic Calciomercato Napoli – La situazione legata al cartellino di Zlatan Ibrahimovic e all’elevatissima concorrenza che c’è per arrivare al suo cartellino, vede il Napoli in una posizione certamente più defilata. Tuttavia, secondo quanto riportato da […] Leggi tutto L'articolo IL MATTINO ...