Live non è la D' Urso | Gianluigi Nuzzi attacca Wanna Marchi | la figlia Stefania Nobile si

Live Test F1 Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Mercedes e Ferrari dominanti - Verstappen non spinge con la Red Bull : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 Finisce qui la giornata al volante di Sergio Perez, che domani lascerà il volante della Racing Point al compagno di squadra canadese Lance Stroll. Live F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Mercedes davanti a Ferrari di un soffio - Red Bull non forza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Ecco un’immagine davvero ravvicinata e spettacolare della McLaren di Lando Norris nel terzo settore della pista di Yas Marina: #AbuDhabiTest views. Ascolti TV primetime - 2 dicembre 2019 : I Medici ripartono dal 19% - Live non è La D’Urso al 14.4% : Gli Ascolti tv primetime di lunedì 2 dicembre 2019. Su Rai1 I Medici – Nel Nome della Famiglia ha conquistato 4.404.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.288.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Rai2 Maledetti Amici Miei ha interessato 771.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Oltre il Confine del ...

Brutto risveglio per Barbara D’Urso : è successo dopo il suo Live non è la D’Urso : Brutto risveglio per Barbara D’Urso. Il suo Live – Non è la D’Urso è stato battuto da altri programmi che il pubblico ha seguito con più passione. È successo nella serata di lunedì 2 dicembre 2019. Giornata che ha visto, su Rai 1, il ritorno de I Medici. Si tratta della terza stagione della fiction che promette nuovi grandi intrighi alla corte di Lorenzo il Magnifico. I Medici – co produzione Rai con star italiane e internazionale, a giudicare ...

Live Civitanova-Al Rayyan - Mondiale per club volley in DIRETTA : debutto da non sottovalutare per Juantorena e Leal : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – La presentazione del Mondiale per club Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Al Rayyan, match valido per il Mondiale 2019 di volley maschile che si apre oggi a Betim (Brasile). La Lube vuole incominciare al meglio il round robin che definirà gli accoppiamenti per le semifinali e l’esordio sembra essere ampiamente alla portata dei Campioni ...

Selvaggia Roma massacrata sul web - a Live-Non è la d’Urso dice : “Mi scuso per la leggerezza” : Pioggia di critiche e insulti per Selvaggia Roma dopo la frase sui bambini africani, l’influencer chiede ancora scusa a Live-Non è la d’Urso Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Selvaggia Roma, l’amata e seguita influencer da giorni sta facendo i conti con moltissime critiche e insulti sui social e sul web a causa di una frase detta forse con troppa leggerezza. Pochi giorni fa tramite alcune Instagram ...

Live non è la d’Urso - scontro tra Fabrizio Bracconeri e Raffaella Fico : “La mamma di Zaniolo si può insultare ma se si parla di Balotelli è razzismo?” : scontro acceso a “Live – Non è la d’Urso” tra Fabrizio Bracconeri e Raffaella Fico sul tema del razzismo nello sport e contro i meridionali. La modella è stata compagna di Mario Balotelli e ha difeso il padre di sua figlia in merito agli insulti ricevuti, mentre giocava con il Verona. “Condanno qualsiasi forma di discriminazione. – ha dichiarato Raffaella – Purtroppo ci sono questi facinorosi che attaccano gratuitamente. Per me ...

Live non è la D’Urso : Eva Henger Spiega Le Ragioni del Suo Sfogo Contro La Figlia! : Eva Henger, molto delusa, Spiega la sua reazione social alle dichiarazioni della figlia. Non avrebbe voluto mancare ad una promessa fatta a Riccardo. Ecco le parole della madre di Mercedesz in diretta da Live Non è la D’Urso! Eva Henger, ai microfoni di Live non è la D’Urso, decide di Spiegare davanti a tutti il motivo per cui si è infuriata così davanti alla rivelazione di Mercedesz. La donna rivela che il padre biologico l’ha ...

Live – Non è la D’Urso Anticipazioni : Gli Ospiti Della Diretta! : Rivelati tutti gli Ospiti Della prossima puntata di Live Non è la D’urso. Vedremo tra gli altri Vanna Marchi e Eva Henger. Ecco tutte le Anticipazioni Della prossima puntata del talk show serale di Barbara D’Urso! Il promo di Live non è la D’Urso ha lanciato gli Ospiti Della puntata che lunedì sera ci terrà compagnia, fino a tarda notte. Come ogni settimana, si preannuncia una puntata ricca di grandi polemiche e discussioni. Chiusa ...

Selvaggia Roma si scusa a Live-Non è la d’Urso : L’ho detto con troppa leggerezza” – VIDEO : Selvaggia Roma si è scusata ieri a Live-Non è la d’Urso per aver detto con leggerezza che aveva la pancia gonfia come i bambini africani Pochi giorni fa Selvaggia Roma è finita al centro di moltissime critiche e polemiche, sui social l’hanno insultata pesantemente a causa di una frase detta tra le sue Instagram Stories. Nel VIDEO diceva […] L'articolo Selvaggia Roma si scusa a Live-Non è la d’Urso: L’ho detto con ...

Live non è La D’Urso - Eva Henger : “Non sono arrabbiata con Mercedesz - solo delusa” : Ospite a “Live Non è La D’Urso”, Eva Henger dice la sua sulla rivelazione fatta da sua figlia Mercedesz, circa la vera identità del suo padre biologico. In seguito alla rivelazione della figlia Mercedesz sull’identità del suo padre biologico, Eva Henger, ospite ieri sera a “Live Non è La D’Urso”, ha voluto dire la sua […] L'articolo Live Non è La D’Urso, Eva Henger: “Non sono arrabbiata ...

Live non è la D’Urso - lite tra Wanna Marchi e Gianluigi Nuzzi : “Lei è il simbolo di tutto ciò che mi ripugna”. Interviene la figlia Stefania Nobile : “Nuzzi tagliati le pa**e” : Scintille in studio nell’ultima puntata di Live non è la D’Urso. Ospiti in studio c’erano Wanna Marchi e il giornalista Gianluigi Nuzzi, mentre in collegamento c’era Stefania Nobile che si è subito detta “arrabbiata” perché avrebbe voluto essere presente anche lei in studio con sua madre. L’ex televenditrice che si spacciava per “maga” si è sottoposta infatti alle domande degli ...

Live non è la D’Urso - Selvaggia Roma e la pancia “come i bambini africani” : “Chiedo scusa per la mia leggerezza” : “Chiedo scusa a tutti nuovamente perché comunque sia ho detto quella frase con troppa leggerezza, tanto che solo il giorno dopo mi sono accorta della gaffe”. Così Selvaggia Roma, ospite in studio a Live – Non è la d’Urso, si è scusata pubblicamente dopo le polemiche scatenate da una sua uscita infelice in una storia su Instagram: “Inizio a prenderle che mi sa che mi si è fermato il metabolismo! Ho una pancia! Avete ...

Live non è la D’Urso - Ivana Trump : “Donald o Rossano? Preferisco essere la baby sitter che la badante” : Ivana Trump, l’ex moglie del presidente Usa Donald Trump, è stata ospite dell’ultima puntata di Live non è la D’Urso assieme al secondo marito Rossano Rubicondi per raccontarsi e parlare dei suoi matrimoni con il tycoon e l’ex modello con cui, nonostante i 23 anni di differenza, ha avuto un grande amore. “Dico sempre che Preferisco essere la baby sitter che la badante”, ha detto riferendosi alla differenza ...