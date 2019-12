iPhone 12 | ci attendono novità che vanno al di là di ogni immaginazione

gqitalia

(Di martedì 3 dicembre 2019) Mancano 10 mesi prima di vedere Tim Cook presentare il nuovissimo12. Nonostante si tratti di una vera eternità in termini di tempo, soprattutto nel campo dell’innovazione tecnologica, già si parla di questo modello in virtù delle sue funzioni stellari. Se le aspettative si sono concentrate, finora, sulla possibilità che l'12 sarebbe stato il primoad usare la tecnologia 5G, siamo venuti a conoscenza di un’altra grande novità. O meglio, di un’enorme trasformazione. I media sudcoreani di ETNews, grazie ai loro contatti con le fabbriche Samsung rifornitrici di display OLED per le ultime generazioni di telefoni Apple, affermano che la società Apple abbia effettuato ordini con schermi di diverse dimensioni: 5,4 e 6,7 pollici. Questo significa che l'12 sarà ancora più grande dell'11 ...