movieplayer

(Di martedì 3 dicembre 2019) Ilufficiale didi, con Pierfrancesco Favino nei panni del controverso Bettino Craxi, hato ladial cinema. Aldidi, è affiladi: il 9 gennaio 2020, appena in anticipo rispetto all'anniversario della morte di Bettino Craxi (avvenuta il 19 gennaio 2000), che delè assoluto protagonista, interpretato da Pierfrancesco Favino. Bettino Craxi è stato il segretario del Partito Socialista Italiano ed ex presidente del Consiglio che dominò la vita politica italiana degli anni '80. Dopo lo scandalo di Tangentopoli, ha passato sette anni proprio a. Il Craxi di quegli ultimi anni sarà affidato a Pierfrancesco Favino, il poliedrico attore vincitore per ben due volte del ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Hammamet: il poster svela la data di uscita del nuovo film di Gianni Amelio - Noovyis : (“Hammamet”. Primo poster per il film su Craxi con Pierfrancesco Favino) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Hammamet: il poster del film di Gianni Amelio, Pierfrancesco Favino è Bettino Craxi… -