Giornata mondiale disabilità | il capitano azzurro di powerchair hockey | “Dai musei ai

(Di martedì 3 dicembre 2019) In Italia vivono circa 5 milioni di persone conmotoria, sensoriale, intellettiva, con deficit di comportamento o non autosufficiente. Nel mondo i disabili sono almeno 650 milioni e rappresentano circa il 10% dell’intera popolazione. Un disabile su tre in Italia vive da solo e oltre il 20% afferma di aver bisogno di assistenza personale. Per ricordare a tutti l’esistenza di queste persone, rivendicarne i diritti e sottolineare davanti alle istituzioni le difficili condizioni in cui vivono, è stata istituita nel 1992 dall’Assemblea generale dell’Onu lainternazionale delle persone conil 3 dicembre. Ilfattoquotidiano.it ha intervistato l’attualedella nazionale italiana campione del mondo dinel 2018. Si chiama Ion Jignea, origini moldave, nato l’1 settembre 1994 a Chisinau: all’età di 8 anni è venuto in Italia con la sua ...

