Casamonica a Fuori dal Coro | M5S e PD contro Mario Giordano

(Di martedì 3 dicembre 2019) Stasera, martedì 3 dicembre, sarà ospite didal, la trasmissione di Retequattro condotta da, Luciano, membro dell’omonima famiglia criminale di Roma. Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, ha affermato che tale ospitata è contraria “al senso di legalità che dovremmo avere a cuore tutti“, aggiungendo che “è incomprensibile il perché si debba dare voce a chi ha saccheggiato, sfruttato un’intera città, agendo con violenza e prevaricazione. Voglio stigmatizzare questa comparsata che, se anche con le migliori intenzioni, non spiega la presenza di tale soggetto se non per meri motivi di share. Ho sempre difeso il diritto all’informazione e quindi mi auguro che vengano poste le giuste domande, che ci sia un reale contraddittorio, ma soprattutto la voce delle vittime“. “I– ha ...

QuiMediaset_it : A @fuoridalcorotv tra gli ospiti della puntata @ritadallachiesa @Ale_Mussolini_ e #PaoloDelDebbio Conduce… - gfinig : RT @Virus1979C: Casamonica, membro del clan sarà ospite al programma “Fuori dal Coro” di Mario Giordano. Raggi: “È una vergogna” https://t.… - MauroBenetti5 : RT @Virus1979C: Casamonica, membro del clan sarà ospite al programma “Fuori dal Coro” di Mario Giordano. Raggi: “È una vergogna” https://t.… -