Basket - Ettore Messina : “Olimpia oltre le attese in Europa. NBA ed Eurolega non devono copiarsi” : Il Basket italiano ha riaccolto in questa stagione Ettore Messina, allenatore e presidente dell’Olimpia Milano. L’ex assistente dei San Antonio Spurs è stato intervistato da La Stampa, dove ha parlato del suo primo approccio con la società Olimpia: “Non sapevo che cosa aspettarmi, nè volevo fidarmi dei sentito dire. Sono molto contento delle persone che mi circondano in campo e fuori. Parlare bene del signor Armani è pleonastico, ...

Basket : Adriano Vertemati nuovo coach dell’Italia Under 20 - a Capobianco Under 18 e 17. Tutto invariato nel settore femminile : Sono stati comunicati in giornata, dal Consiglio Federale della FIP, i nomi di coloro che alleneranno le Nazionali giovanili dell’Italia nelle varie manifestazioni di quest’estate. Le selezioni azzurre, in particolare, affronteranno i sei Europei di Division A, tre con gli uomini ed altrettanti con le donne, più i Mondiali Under 17 che saranno disputati dai maschi. La novità principale riguarda la panchina dell’Under 20, affidata ad ...

Basket : Adriano Vertemati nuovo coach dell’Italia Under 20 - a Capobianco Under 18 e 17. Tutto invariato nel settore femminile : Sono stati comunicati in giornata, dal Consiglio Federale della FIP, i nomi di coloro che alleneranno le Nazionali giovanili dell’Italia nelle varie manifestazioni di quest’estate. Le selezioni azzurre, in particolare, affronteranno i sei Europei di Division A, tre con gli uomini ed altrettanti con le donne, più i Mondiali Under 17 che saranno disputati dai maschi. La novità principale riguarda la panchina dell’Under 20, ...

Basket - Eurolega. Le parole di Ettore Messina dopo la vittoria col Zalgiris Kaunas : “Faccio i complimenti ai miei giocatori per la vittoria. Mi è piaciuto Jeff Brooks” : MILANO – dopo la vittoria 85-81 della sua Olimpia Milano all’esordio casalingo in Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas, che ha sistemato la situazione a seguito della sconfitta della scorsa settimana in trasferta a Monaco di Baviera – contro il Bayern -, Ettore Messina ha analizzato la gara che ha portato “le scarpette rosse” ad avere ragione dei lituani al termine di una partita infinita: “Era importante ...