Ancelotti ha scelto chi dovrà dare la carica al Napoli

(Di martedì 3 dicembre 2019)haha– Dopo aver messo in campo tante formazioni delfa mea culpa ed assume in pieno il timone della squadra. Il segnale è forte sia contro la proprietà, sia contro i senatori della squadra. L’allenatore sente che il momento è più che delicato e vuole dimostrare tutta la sua abilità per portare fuori dalla palude in cui è caduto il suo. Lo farà da vero condottiero. Lui vuole che i suoi calciatori ci mettano la faccia perchè la crisi è quella che se non risolta in tempi brevi, ti assorbe completamente e ti risucchia fino ad asseconcompletamente i detrattori che vogliono ormai ilalla fine di un ciclo. Carletto vuole quindi partire dallo schema di gioco che, seppure con l’infortunio di Allan (considerato elemento cardine in un ipotetico 433), verrà di nuovo ripresentato a partire da Udine ...

