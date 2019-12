Xiaomi sta per aprire un nuovo Mi Store in Italia | ecco dove

Volete sapere perchè gli smartphone di Xiaomi costano di meno? Ce lo dice Lei Jun : Xiaomi ha un margine di profitto lordo compreso tra l'8% e il 9% ed è questo fattore a rendere gli smartphone del colosso cinese così convenienti L'articolo Volete sapere perchè gli smartphone di Xiaomi costano di meno? Ce lo dice Lei Jun proviene da TuttoAndroid.

Gli utili di Xiaomi crescono nonostante una leggera flessione nelle vendite di smartphone : Xiaomi annuncia i risultati finanziari del terzo trimestre 2019, che ha visto una decisa crescita dei ricavi nonostante una leggera flessione nelle vendite di smartphone.

Costa poco - si integra con Google Assistant ed è in metallo : ecco la nuova Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp 1S : Xiaomi presenta in crowdfunding la nuova Mi Smart LED Desk Lamp 1S al costo di circa 25 euro

Vodafone aggiunge Redmi Note 8T e Xiaomi Mi Note 10 agli smartphone acquistabili in comode rate : Vodafone aggiunge Redmi Note 8T e Xiaomi Mi Note 10 al listino degli smartphone acquistabili in comode rate. E c'è anche una piccola sorpresa...

Questa chiavetta USB Xiaomi si collega allo smartphone e costa davvero pochissimo : La chiavetta USB Xiaomi Jesis è disponibile su eBay a un ottimo prezzo, in tre differenti varianti, e può essere utilizzata su PC o smartphone.

Non vi basta la Xiaomi Mi Band 4? Un altra Mi band il 21 novembre : La Xiaomi Mi band 4 è apprezzata un po' ovunque, ma immaginiamo sareste tutti felici di sapere che il produttore cinese è sul punto di lanciare un nuovo modello. Frenate gli entusiasmi: non si tratta della Mi band 5, attesa per il 2020. L'OEM ha pubblicato un teaser alquanto misterioso in cui è ben evidenziata la lettera 'i' e sullo sfondo il contorno di quella che sembrerebbe essere la Mi band 3. Un altro indizio arriva dalla divisione indiana ...

Come vanno le TV di Xiaomi? Abbiamo provato il modello smart da 32 pollici che costa 179 Euro (video) : Vi raccontiamo Come è andato il nostro primo test di una TV Xiaomi, c'era molta curiosità da parte nostra e complessivamente possiamo ritenerci soddisfatti.

Quante offerte per acquistare Amazfit GTR e Xiaomi Mi Band 4 : ecco le migliori : Sono decisamente diversi, per prezzo e definizione, eppure Xiaomi Mi Band 4 e Amazfit GTR condividono un'autonomia difficile da raggiungere per gli altri.

Redmi AirDots o Xiaomi Mi Air 2? Ecco le migliori offerte per acquistarle : Eccovi le migliori proposte per acquistare le cuffie true wireless Redmi AirDots e le recentissime Xiaomi Mi Air 2, diverse per prezzo e funzionalità.

Rinnovate offerte Unieuro pre Black Friday 2019 il 14 novembre : lista Huawei - Samsung e Xiaomi : Arrivano ulteriori offerte Unieuro disponibili online oggi 14 novembre, in riferimento soprattutto a coloro che stanno pensando di acquistare uno smartphone Huawei, Samsung Galaxy o uno Xiaomi. A differenza di quanto riportato ad inizio settimana, qui non abbiamo una data di scadenza fissa da prendere in esame. Insomma, non si tratta di una campagna flash, ma è altrettanto probabile che le promozioni trapelate stamane possano essere sostituite ...

Xiaomi Mi Note 10 non basta : l'azienda lavora ad un nuovo "camera-phone" : Se qualcuno ha pensato che l'acuto di Xiaomi Mi Note 10 e la sua fotocamera da 108 megapixel sarebbe rimasto isolato... Beh, si sbagliava

Costa 10 euro e ha un aspetto poco accattivante il nuovo stand di ricarica wireless da 20W di Xiaomi : Xiaomi avvia la fase di crowdfunding per un nuovo stand di ricarica wireless da 20W

Come sta andando Xiaomi in Italia? Insidia Apple : ecco i dati di Canalys : In occasione della presentazione di Xiaomi Mi Note 10 e di Redmi 8T, il colosso cinese ha mostrato i dati di vendita relativi al mercato italiano, ottenuti da un rapporto di Canalys.

Xiaomi è inarrestabile e lancia uno scooter elettrico e un mobile specchio smart : Su Youpin, la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, sono sbarcati due prodotti: stiamo parlando di Molink Electric Motorbike e smart Mirror Cabinet