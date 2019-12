Un esperto dell’Fbi ti spiega il linguaggio non verbale dei gangster

wired

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Sul piccolo e grande schermo, le storie dei gangter conoscono una fortuna intramontabile. E non a caso il film più chiacchierato dell’anno è The Irishman, uno Scorsese nuovo di zecca in cui non potevano mancare un sicario della mafia e una famiglia criminale. E, per chi ama il genere, è risaputo che ilnondei personaggi è parte integrante di film diventati autentici cult. Anche nella realtà, le foto deisono uno straordinario compendio di comunicazione senza parola. In questo video, l’ex agente dell’Fbi eddi body languague Joe Navarro decifra gli aspetti non verbali su uno spettro di immagini di alcuni celebri criminali, attivi sulla scena tra gli anni Venti e Cinquanta dello scorso secolo. Gli outfit ricercati di Bugsy Siegel evidenziavano una personalità fortemente narcisistica, ma a tradire lo stress in alcuni casi sono altri ...