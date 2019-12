Tim | Wind e Vodafone | offerte mobile internet e minuti a dicembre 2019

Wind premia i suoi utenti anche questa setTimana con WinDay : si inizia oggi con 3 mesi di Infinity : inizia una nuova settimana e come sempre arrivano puntuali le offerte di Winday, il programma fedeltà pensato da Wind per premiare i propri clienti L'articolo Wind premia i suoi utenti anche questa settimana con Winday: si inizia oggi con 3 mesi di Infinity proviene da TuttoAndroid.

Le "ricariche special" di Tim - Wind e Vodafone finiscono in una interessante puntata di Mi Manda Rai 3 : Mi Manda Rai 3 si occupa delle ricariche special di Wind, Tre e Vodafone consigliando alcune azioni da intraprendere per tutelarsi

In Italia le eSIM : cosa sono - come funzionano e smartphone compatibili con Wind e Tim : Le eSIM sono arrivate in Italia a partire da Wind, che ha appena lanciato l'offerta All Digital 50 Test Edition. Trattasi di SIM virtuali che possono essere attivate attraverso un QR Code. Bisognerà, però, che lo smartphone in uso sia compatibile con la tecnologia in questione e che vi sia una rete Wi-Fi disponibile per portare a conclusione il procedimento. Gli iPhone, per farvi un esempio, hanno un percorso tutto loro per l'attivazione delle

Sono davvero tanti e molto interessanti i nuovi premi WinDay per la setTimana dal 18 al 24 novembre 2019 : Ecco la lista di premi disponibili dal 18-24 novembre 2019 per gli utenti Wind iscritti al programma fedeltà WinDay

Tim - Vodafone - Wind - Tre - Kena e ho. Mobile sommergono di giga a prezzi da urlo : TIM, Vodafone, Wind, Tre, Kena Mobile e ho. Mobile continuano a proporre offerte ricaricabili con minuti illimitati e tantissimi GB a partire da soli 5,99 euro al mese: c'è solo l'imbarazzo della scelta per chi vuole cambiare operatore.

Modalità rimborso fatturazione a 28 giorni : Tim - Wind Tre - Vodafone e Fastweb : I rimborsi per la fatturazione a 28 giorni sono ancora argomento bollente. Come riportato da 'mondomobileweb.it', la questione è ancora aperta, nonostante la decisione irrevocabile presa dal Consiglio di Stato (sono stati infatti respinti i ricorsi presentati dagli operatori telefonici) e le varie delibere AGCOM che si sono nel tempo registrate. I gestori a che punto sono con le pratiche per l'erogazione dell'indennizzo relativo ai giorni

Una valanga di rimodulazioni Vodafone - Tim e Wind Tre : dal 2017 43 euro in più di spesa : Le rimodulazioni Vodafone, TIM e Wind Tre sono state una costante degli ultimi due anni, in particolar modo. Le modifiche unilaterali del contratto da parte dei principali operatori mobili hanno letteralmente investito milioni di clienti in tutta Italia, incidendo e non poco sulla spesa annuale dedicata alle tariffe di uno smartphone. L'osservatori SOS Tariffe ha provveduto a conteggiare i rincari delle principali tariffe e il risultato è

Migliori offerte telefoniche di Vodafone - Tim - Iliad - Wind e Tre : Le Migliori offerte telefoniche di Vodafone, TIM, Iliad, Wind e Tre sono difficili da individuare perché i cinque operatori fisici italiani mettono a disposizione dei clienti una vastissima quantità di offerte telefoniche, in alcuni casi complesse e poco chiare, che variano con una cadenza settimanale, alcune volte addirittura giornaliera. Abbiamo quindi raccolto in questa pagina tutte le

Codacons contro le ricariche premium di Tim - Vodafone e Wind : Codacons le chiama ricariche premium di Tim, Vodafone e Wind, in realtà si tratta del nuovo modo di addebitare costi ai clienti dei tre operatori che sono stati denunciati all'Antitrust e ad AGCOM per pratiche commerciali scorrette. Secondo l'associazione dei consumatori si tratterebbe di un "nuovo espediente per sottrarre soldi

Ricariche Vodafone - Tim e Wind Tre con 1 euro in meno : Iliad irride tutti : In questo autunno le Ricariche Vodafone, TIM, Wind Tre nei tagli minimi di 5 e 10 euro stanno lasciando davvero l'amaro in bocca a molti clienti perché con 1 euro di credito in meno, valido per regalare GB di connessione aggiuntiva a chi in realtà non li ha mai richiesta. La strategia commerciale di certo non legittima è al momento sotto osservazione dell'AGCOM che potrebbe intervenire sulla pratica palesemente scorretta. In attesa che

Benedetto Levi di Iliad punta il dito contro le ricariche "magiche" di Tim - Vodafone e Wind : Dopo i suoi commenti nei confronti degli operatori concorrenti in merito alla fatturazione a 28 giorni, alle recenti rimodulazioni tariffarie e ai nuovi costi per ricarica in ritardo, tramite il suo profilo Twitter ufficiale l'AD di Iliad ha definito queste ricariche "magiche", più che "speciali", in quanto il cliente paga 5 o 10 euro e ne ottiene 4 o 9 di credito.

Guai in vista per Vodafone - Tim e Wind sui costi di ricarica : denuncia Codacons - i tagli contestati : Arrivano le prime reazioni concrete alla discutibile scelta da parte di alcuni operatori come TIM, Vodafone e Wind di reintrodurre i costi di ricarica. Come abbiamo riportato di recente tramite una serie di articoli, infatti, le suddette compagnie telefoniche con alcune ricariche non restituiscono il credito speso agli utenti, ma scalano di volta in volta 1 o 2 euro, a seconda del taglio scelto. Una mossa che secondo diversi addetti ai lavori

Secondo Codacons le "ricariche special" di Tim - Wind e Vodafone hanno i giorni contati : Il Codacons ha avviato una istruttoria contro TIM, Wind e Vodafone per i nuovi tagli di ricarica special