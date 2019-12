Smentite le voci choc sulla presunta morte della regina Elisabetta

ilgiornale

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Francesca Rossi Da alcune ore sui social media circolano strane, ma si tratta di fake news, poiché la sovrana più famosa del mondo è più viva che mai e ben decisa a rimanerlo ancora a lungo Secondo una superstizione che mira a scongiurare la, ritenere a torto una persona defunta avrebbe su questa l’effetto contrario, trasformandosi in un buon auspicio per una vita lunga e felice. Speriamo che lo stesso pensiero abbia attraversato la testa coronataquando sui social media ha iniziato a circolare la voce falsa di una suadipartita a causa di un infarto. Secondo quanto riferito dal sito Royal Central, un misterioso personaggio celato dietro al nickname “Gibbo” avrebbe messo in giro su Twitter la notizia secondo la quale la sovrana sarebbe passata a miglior vita la mattina di domenica 1° ...

Si24it : I #Simpson, smentite le voci sulla chiusura della serie - Si24 - milan_day : Arnault, tra voci e (doverose) smentite - PerugiaToday : Ricerche sul Monte Serrasanta, nessuna novità di Mirko Tini: smentite le voci di un ritrovamento -