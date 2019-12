Sliding doors | il Napoli come Gwineth Paltrow Stavolta le porte del ritiro si aprono

ilnapolista

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Chissà che non sia un omaggio cinematografico ad Aurelio De Laurentiis. Fatto sta che ilriesce a riportare in scena il film “”. E torna indietro di un mese. Nel film, a fare la differenza sono ledella metropolitana. In un caso, sie lei torna a casa e trova il suo fidanzato a letto con la ex. Nell’altro caso, lei non arriva in tempo e prende il taxi. In entrambi i casi, il destino non è che sia benevolo. Però poi il finale… Ecco chissà che anche per ilil finale possa regalare qualche speranza. Fatto sta che in una modalità un po’ bizzarra iltorna a un mese fa. Il 2 novembre ilviene sconfitto a Roma 2-1, al termine di una prestazione sconfortante. In quel momento sembra essere la peggior prestazione della squadra in questa stagione. In realtà ne sarebbero arrivate di peggiori: Salisburgo, Genoa e Bologna, tutte ...

