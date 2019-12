Shelley Morrison è morta | la Rosario di Will & Grace si è spenta a 83 anni | il

optimaitalia

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Il mondo delle serie tv è di nuovo in lutto per la perdita di un altro volto amato e molto noto:all'età di 83. Questa è la notizia che poco fa ha sconvolto i fan diin tutto il mondo perché la combattiva attrice ha prestato peril volto all'amataSalazar, la cameriera di Karen Walker (Megan Mullally). Originaria di El Salvador, Rosie ha avuto una relazione controversa ma amorevole con Karen conquistando il pubblico della serie apparendo in 68 episodi nella serie "originale" e dicendo no al revival andato in scena in questi ultimi due. Proprio aveva detto no alla partecipazione ai nuovi episodi della serie perché ormai si era ritirata dalle scene e fu proprio per mettere un punto alla situazione che nel quinto episodio del revival il suo personaggio morì.dopo essere stata ricoverata al ...

