Pallone d’oro Ronaldo | Van Dijk attacca pesantemente il bianconero

(Di lunedì 2 dicembre 2019)D’ORO– Questa sera si è assegnato ild’Oro del 2019, i quattro concorrenti più accreditati alla vittoria finale erano Salah, Messi,e Van.Il fenomeno portoghese, sapendo di non aver vinto, ha disertato la premiazione e non si è presentato a Parigi. Mentre i suoi rivali si. Proprio il difensore del Liverpool Virgil Vanha acceso la sfida con CR7 con alcune dichiarazioni pesanti, quasi a sminuire quanto grande sia Cristianononostante un periodo di forma non perfetta.d’Oro, le parole di VanProprio per l’assenza di Cristianoalla serata di premazioni a Parigi è stata fatta una domanda al difensore del Liverpool che ha replicato in modo pesante. “CR7 non ci sarà, avrai un concorrente in meno per il”, ha detto un giornalista a Vana Parigi. Il difensore del ...

