Luca Sacchi | la fidanzata nascondeva le conversazioni sul telefono

Omicidio Luca Sacchi : Anastasiya ha cancellato tutte le chat dal telefono : Continuano le indagini sugli indagati per l’Omicidio di Luca Sacchi: si è scoperto che Anastasiya utilizzava signal per non lasciare traccia dei contatti. Gli inquirenti continuano a scavare sugli indagati per l’Omicidio di Luca Sacchi. Compresa la dinamica dei fatti che ha portato all’aggressione e all’uccisione del giovane romano, adesso si cerca di capire quante […] L'articolo Omicidio Luca Sacchi: Anastasiya ha ...

Omicidio Luca Sacchi - i pm confermano : «Anastasiya e il pusher Princi avevano una relazione» : «Una strana intesa», per i genitori di Luca Sacchi. «Cambiamenti radicali», aveva confidato a un amico il ragazzo ucciso. «Un rapporto che andava oltre la mera...

Delitto Luca Sacchi - Piromalli il mediatore dei pusher : "Luca era presente alla trattativa per la droga" : Il Delitto di Luca Sacchi ha avuto delle sorprendenti novità con gli ultimi arresti, ma dalle indagini potrebbero arrivare altre clamorose rivelazioni, lo scrive il Messaggero in edicola domenica 1 dicembre. Nei prossimi giorni dovrebbe definirsi anche il ruolo nella trattativa dello stesso Luca Sac

Luca Sacchi - ultima svolta dall'intercettazione : il litigio con Anastasiya e l'amico prima di venire ucciso : Un litigio tra Luca Sacchi, Anastasiya Kylemnyk e Giovanni Princi, prima dell'agguato fatale. Questa è l'ultima pista degli inquirenti, sulla base anche dell'intercettazione di Valerio Del Grosso, il killer del personal trainer romano, con Marcello De Propris. Leggi anche: Luca Sacchi tradito due vo

Delitto Sacchi - la mamma di Luca : 'Anastasia devi guardarmi negli occhi e dirmi la verità' : Chi è veramente Anastasia Kylemnyk? Se lo chiedono i genitori di Luca Sacchi che non la riconoscono più. Se lo domanda mamma Tina: "Nastia mi dica perché mio figlio non c’è più". Per cinque anni, la baby sitter d'origine ucraina è stata la ragazza del figlio freddato davanti a un pub romano all'Appio Latino con un colpo d'arma da fuoco alla testa, la sera dello scorso 23 ottobre. Dopo la svolta nelle indagini, la posizione della ragazza è ...

Prosegue l'inchiesta sull'Omicidio di Luca Sacchi, il 24enne colpito a morte il 23 ottobre scorso al quartiere Appio Latino di Roma in seguito a una rapina messa a segno dai 21enni romani Valerio Del Grosso e Paolo Pirino. Dopo l'iscrizione del registro degli indagati di Anastasia, la fidanzata della vittima, gli inquirenti le hanno sequestro il cellulare.

Luca Sacchi - Anastasiya Kylemnyk e il "terzo uomo" : chi c'è dietro i 70mila euro nella sua borsa : Ora che il "dietro le quinte" dell' omicidio di Luca Sacchi è stato chiarito, resta da scoprire chi ha dato quei 70mila euro a Giovanni Princi e Anastasia Kylemnyk. Non spiccioli, ma soldi in tagli di 50 e 20 euro, che quest' ultima custodiva nel suo zaino di pelle rosa e pronti per acquistare la pa