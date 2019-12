Le incognite sul voto algerino

it.insideover

(Di lunedì 2 dicembre 2019) In Algeria manca poco più di una settimana alle elezioni presidenziali e, come prevedibile, la tensione rischia di aumentare giorno dopo giorno. Il paese nordafricano sta chiudendo l’anno come l’aveva iniziato, all’insegna cioè di manifestazioni contro la classe politica e con studenti ed associazioni che non hanno mai abbandonato la piazza. E sul 2020 lenon mancano. Quella strana campagna elettorale Come ben si sa, tutto è partito dallo scorso mese di febbraio e cioè da quando l’allora presidente Abdelaziz Bouteflika ha annunciato la candidatura ad un quinto mandato. Lui, in sedia a rotelle e con ben poca lucidità già dal 2013 per via di un ictus, non rappresentava di certo la figura ideale per guidare il paese. Tuttavia, “le pouvoir”non aveva trovato alcuna figura alternativa a cui passare le redini. E così il paese è sceso in ...

