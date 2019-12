L elettorale | mercoledì nuovo vertice di maggioranza**

**L .elettorale : vertice maggioranza domani alle 20** : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – E’ stata rinviata a domani alle ore 20 il vertice di maggioranza sulla legge elettorale che era stato fissato per stasera. Si apprende da fonti parlamentari. L'articolo **L.elettorale : vertice maggioranza domani alle 20** sembra essere il primo su CalcioWeb.

**L.elettorale : Orfini - ‘tema da Direzione - non da interviste - aspetto proposta Zingaretti’** : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – “Preferirei di legge elettorale parlassimo negli organismi e non sui giornali… Per questo avevo chiesto si convocasse una Direzione su questo prima del voto sul taglio dei parlamentari. Ora sono felice che, se pur tardivamente, sia stata convocata e affronteremo lì un dibattito serio su questo aspetto e anche di altri aspetti”. Lo dice Matteo Orfini del Pd all’Adnkronos. Quali altri ...