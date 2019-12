Jaguar F-Type | eleganza british e velocità

gqitalia

(Di lunedì 2 dicembre 2019) La nuovaF-arriva sei anni dopo l'uscita del modello originale, da cui non si discosta troppo a livello stilistico. Del resto non ce ne sarebbe stata ragione, perché quando un'auto ha una linea così ben riuscita, non serve rivoluzionarla per renderla più attuale. Così i designer di Coventry si sono concentrati nel frontale, che è diventato più affilato e pulito allo stesso tempo, con i fari più sottili e prese d'aria più ampie ma meno tormentate. Al posteriore, invece, le novità sono più contenute e riguardano principalmente il disegno del gruppo estrattore/scarichi e dei fari. Globalmente, in ogni caso, laF-rimane una delle sportive più belle e originali della sua categoria. Le novità maggiori, dunque, si trovano all'interno e sotto il lungo cofano anteriore. Nell'abitacolo ...

antonioeliam : RT @Autoprove: Circolano in rete le prime foto della nuova #Jaguar F-Type. Eccola in anteprima ?? - Autoprove : Circolano in rete le prime foto della nuova #Jaguar F-Type. Eccola in anteprima ?? - infoitscienza : Jaguar E-Type Zero, la versione elettrica della celebre supercar inglese non si farà -