Incidente in USA | aereo da turismo si schianta in Texas | 3 morti

In Tunisia un Incidente d’autobus ha causato la morte di 22 persone e il ferimento di altre 21 : In Tunisia un autobus è caduto da un dirupo causando la morte di 22 persone e il ferimento di altre 21. L’incidente è avvenuto nella mattina di domenica nella regione dell’Ain Snoussi. Secondo il ministero dell’Interno tunisino, l’autobus ha perso

Rita dalla Chiesa - Incidente a causa del cane : “Una costola rotta” : L’amore che Rita dalla Chiesa prova per gli animali è ormai noto a tutti. Da sempre, infatti, la conduttrice si è schierata a sostegno dei nostri amici a quattro zampe, combattendo fenomeni come l’abbandono e il maltrattamento. La sua passione si vede anche da come, con dolcezza e simpatia, ha raccontato un brutto infortunio causato proprio da un cane a lei molto caro. Una costola rotta, probabilmente seguita ad una caduta, è il risultato di un ...

Una Vita - trame spagnole : Felipe rischierà di morire a causa di un Incidente : La telenovela Una Vita nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra è sempre in grado di sorprendere. Le anticipazioni degli appuntamenti spagnoli in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE nelle prossime settimane di programmazione, non sono per niente buone. Due storici personaggi si vedranno costretti ad abbandonare in modo momentaneo il set il della famosa soap opera. Uno tra questi molto probabilmente sarà Felipe Alvarez Hermoso che ...

Brutto Incidente per Susan Sarandon : commozione cerebrale e naso rotto : “Uno scivolone: commozione cerebrale, naso rotto, ginocchio fratturato”. A scriverlo su Instagram è Susan Sarandon, postando due foto che mostrano ai suoi 1,3 milioni di follower le ferite riportate in seguito ad un Brutto incidente domestico. L’attrice, 73 anni, è stata costretta da questo capitombolo ad annullare la sua presenza nel New Hampshire con il senatore Bernie Sanders, il candidato democratico che sta supportando alle primarie nella ...

Beautiful - spoiler Usa : Thomas deciso a vendicarsi di Brooke dopo l'Incidente con Hope : Torna l'appuntamento con le notizie su Beautiful, lo sceneggiato che vanta oltre 35 milioni di telespettatori sintonizzati in tutto il mondo. Gli spoiler delle puntate in programma a novembre negli Usa si soffermano sulle macchinazioni di Thomas Forrester, interpretato dall'attore Matthew Atkinson. Nel dettaglio, il padre di Douglas dimostrerà di non essere cambiato dopo aver rischiato di morire a causa di Hope Logan. L'uomo, infatti, arriverà a ...

Incidente per Susan Sarandon : “Caduta - commozione cerebrale e naso fratturato” : Incidente per Susan Sarandon, lche mostra su Instagram gli effetti sul suo volto del brutto Incidente. L’attrice 73enne ha annunciato attraverso il suo account pubblico di essere rimasta vittima di un piccolo Incidente che le ha procurato “una commozione cerebrale, naso fratturato, botta al ginocchio”. L’attrice ha poi proseguito spiegando che a causa dell’avvenimento non potrà essere presente ...

Misterioso Incidente nucleare in Russia : il presidente Putin rivela la causa : Diverse esplosioni a catena hanno generato un incendio in una base militare a Severodvinsk, nella regione di Arkhangelsk, nel nord della Russia, lo scorso 8 agosto. Operatori dell’agenzia nucleare Rosatom sono morti nell’incidente. I livelli di radioattività hanno oltrepassato di 16 volte i valori normali, secondo quanto aveva reso noto in quei giorni l’agenzia meteorologica nazionale. Oggi, durante una cerimonia di premiazione ...

Uber - guida autonoma sotto accusa : responsabilità umana e del software per l'Incidente mortale : Durante i test la Volvo XC90 investì e uccise un pedone in Arizona. Diffusi i risultati delle indagini: falle nella tecnologia e responsabilità umana le cause

Roma - Incidente sull'A1 : scontro tra pullman - tir e auto - un morto. Chiusa l'autostrada : incidente sull'autostrada A1 tra un pullman, un autoarticolato e un'auto: un uomo ha perso la vita. È successo in direzione sud, km 5.64, altezza area servizio Prenestina a Roma. Sul...

Pontina - traffico in tilt a causa di un Incidente : Roma – Intorno alle 15 di oggi pomeriggio, a causa delle condizioni atmosferiche fortemente sfavorevoli e del conseguente manto stradale sdrucciolevole, due auto si sono scontrate su via Pontina, all’altezza di Cinque Poderi, in direzione Latina. A causa di tale incidente ci sono state forti ripercussioni sul traffico, con code che hanno raggiunto e superato i 3 chilometri tra Pomezia Nord e la Castagnetta. Un ulteriore disagio per ...

Piero Angela - ricovero in ospedale causa Incidente domestico : Piero Angela, 90 anni, sarebbe ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma in seguito ad una caduta. Come riporta il Corriere della sera, il famoso divulgatore scientifico e padre di Alberto Angela avrebbe riportato un problema alla spalla a causa di un incidente domestico avuto qualche giorno fa. Piero Angela, 15 cose che non sai sul padre di Quark 1 – Piero Angela ha ricevuto 8 lauree ...

Colto da malore in auto causa Incidente e da allarme - 70enne muore dopo ricovero : Pescara - Avverte un malore mentre è alla guida, fa un incidente, riesce ad allertare i soccorsi e viene trasportato in ospedale, dove muore poco dopo il suo arrivo. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla variante alla strada statale 16 che collega Montesilvano a Francavilla al mare, poco prima della galleria San Giovanni. La vittima è un 70enne originario di Bisceglie (Bat) e residente a Montesilvano. Sul posto sono ...

Andrea Manfredi - morì nell’Incidente aereo in Indonesia : la sua famiglia fa causa alla Boeing : Andrea Manfredi, 26enne di Massa, fu l’unico italiano a morire nel disastro aereo avvenuto in Indonesia il 29 ottobre del 2018, quando un Boeing 737 Max della compagnia Lion Air precipitò in mare con 189 passeggeri a bordo pochi minuti dopo il decollo da Giacarta. Nessuno si salvò dallo schianto e ora la famiglia Mandredi ha fatto causa al tribunale di Chicago contro la Boeing avviando l’unica causa di questo disastro negli Usa contro il ...