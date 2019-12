Il prof di Siena cancella il tweet pro-Hitler Ma insiste | «Il re è nudo | guai a chi lo

professore inneggia a Hitler - l’Università di Siena predispone un esposto alla Procura : L’università di Siena, attraverso il rettore Francesco Frati, ha reagito ai tweet che esaltano il nazismo postati da Emanuele Castrucci, docente dell’ateneo, con un procedimento disciplinare e un esposto alla Procura. Castrucci, che insegna filosofia del Diritto e filosofia politica pubblica, aveva postato una foto di Hitler con sopra la scritta: «Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto ...

