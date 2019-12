“Hitler ha difeso la civiltà europea” | che poi abbia ucciso milioni di persone poco

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Si chiama Emanuele Castrucci e pare sia un esimio docente di Filosofia del diritto e filosofia politica pubblica all’Università degli Studi di Siena. Visti i suoi ultimi tweet, però, verrebbe da chiedersi a cosa gli è servito studiare per una vita, visti i risultati. Il prof, infatti, si è più volte espresso molto chiaramente in post filo-nazisti e antisemiti sul proprio profilo Twitter. «Hitler, anche se non era certamente un santo, in quel momento difendeva l’interaeuropea», ha scritto Castrucci. Ma non solo: il docente dalla dubbia cognizione dei fatti storici ha anche condiviso una fotografia del Führer con il suo pastore tedesco Blondi scrivendo a corredo dell’immagine: «Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo». Apologia di nazismo. Questo è. Un reato, un ...

