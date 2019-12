Fumata nera per presidente Lega A | arriva commissario

ilfogliettone

(Di lunedì 2 dicembre 2019)inCalcio: l'assemblea chiamata a eleggere il successore di Gaetano Micciche' non ha trovato un nome condiviso comee domani entrera' in carica ilad acta Mario Cicala che dovra' individuare un profilo adatto a quell'incarico entro marzo 2020. Cicala, ex magistrato torinese, guida dallo scorso primo ottobre l'organismo di vigilanza della Figc. Le questioni amministrative della, invece, resteranno in capo all'amministratore deto Luigi De Siervo, che dovrebbe quindi anche gestire la questione dei diritti televisivi nel periodo 2021-2024. IlCicala avra' circa tre mesi per individuare un nome condiviso per guidare laSerie A a partire da marzo 2020. L'assemblea, iniziata poco dopo le 12 di oggi a Milano, e' durata poco piu' di un'ora in cui c'e' stato il tempo di effettuare due votazioni nelle quali non si e' raggiunto ...

