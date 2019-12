Brexit | turisti italiani nel Regno Unito con visto e passaporto biometrico

Londra - nuove regole per i turisti europei : serviranno passaporto e visto elettronico Brexit - le cose da sapere : Dopo la Brexit (ovviamente in caso di vittoria dei conservatori) i turisti europei dovranno ottenere un visto elettronico per venire in Gran Bretagna (sul modello dell’Esta americano). Bisognerà farlo almeno tre giorni prima della partenza