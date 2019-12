Brescia | Tonali | “dispiace per Grosso | ma vogliamo bene a Corini”

calcioweb.eu

"Ovviamente dispiace per. Detto questo,tuttia Corini. C'è fiducia e siamo contenti di ricominciare questo discorso. Siamo fiduciosi e siamo in grado di gestire queste situazioni". Queste le parole di Sandro, centrocampista del, a margine del Gran Galà del calcio, dopo l'esonero didopo tre partite e la decisione di riportare in panchina Corini. "Sicuramente finora non abbiamo avuto lucidità, in tanti siamo al primo anno di Serie A", ammette.

