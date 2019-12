Bob | Coppa del Mondo 2019-2020 | il calendario completo Programma | orari e tv

oasport

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Prende il via ufficialmente ladeldi bob, 36esima edizione del massimo circuito mondiale del bob che inizierà nel prossimo weekend a Lake Placid, negli Stati Uniti, e si concluderà il 16 febbraioa Sigulda, in Lettonia, svolgendosi come di consueto in parallelo alladeldi skeleton. Si disputeranno 24 gare in totale: sedici per gli uomini (tra bob a 2 e bob a 4) e otto per le donne. Al termine della stagione saranno di scena i campionati mondiali di Altenberg, in Germania, competizione, come consuetudine, non valida ai fini delladel. La tappa di Winterberg assegnerà inoltre il titolo europeonel bob a quattro uomini mentre quella conclusiva di Sigulda sarà valida anche per l’alloro continentale nel bob a due donne e uomini. La tappa inaugurale, che si sarebbe dovuta tenere a Park City, nello scorso fine settimana, è stata ...

ComitatoFVG : I pordenonesi Costantino Ughi e Mattia Variola hanno gareggiato a Lillehammer - GiornaleLORA : C'è la firma tedesca nella prima gara di bob a due maschile disputatasi a Lillehammer (Nor) e valevole come tappa d… -