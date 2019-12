Anche Coop Online abbraccia il Cyber Monday e offre un buono sconto per tutti i suoi

Como - 34 arresti per evasione e bancarotta. Fallimento di 12 cooperative : distrutti Anche documenti contabili : cooperative fallite, documenti contabili nascosti o distrutti ed evasione fiscale. Sono questi i reati contestati a 34 persone per cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’arresto eseguito dai militari della Guardia di Finanza di Como , con gli agenti della Squadra Mobile di Milano. Per 22 è stato deciso il carcere, per gli altri 12 gli arresti domiciliari. Tra gli arrestati Massimiliano Ficarra commercialista con studio a ...

Ex Ilva - Conte vede Merkel : “Cooperazione con Germania nel settore dell’acciaio”. Cancelliera : “BAnche - in Italia progressi notevoli sui rischi” : “Ci siamo ripromessi una cooperazione per cercare di confrontarci sulle soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico e condividere le conoscenze” nel settore dell’acciaio. Lo ha detto Giuseppe Conte dopo aver incontrato a Roma la Cancelliera tedesca Angela Merkel, con la quale il presidente del Consiglio ha parlato della questione ArcelorMittal e ex Ilva. “Lavoriamo per una soluzione che tenga in piedi la tutela della ...