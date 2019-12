Alex Chinneck | arriva una retrospettiva a Parma

gqitalia

(Di lunedì 2 dicembre 2019), artista britannico noto per la sua visione originale e dirompente,con una mostra che documenta lo sviluppo e la creazione dell’installazione milanese IQOS World revealed by, presentata in occasione della Design Week 2019. Fino al prossimo 8 dicembre, gli spazi del polo culturale BDC28 ospiteranno un percorso espositivo – composto da sculture, fotografie, prototipi –, per illustrare lo sviluppo dell’installazione che catturò l’attenzione di oltre 200.000 visitatori in una sola settimana. «Il progetto realizzato in collaborazione con IQOS è stato un successo e sono orgoglioso della meravigliosa risposta che ha ricevuto durante la Milano Design Week», racconta. «Sono molto contento di tornare in Italia per presentare la documentazione che racconta questa collaborazione e di presentare il mio lavoro per la prima volta a ...

parmapress_24 : Inaugura il 1 dicembre la mostra IQOS World Revealed by ALEX CHINNECK negli spazi BDC28 - - rep_parma : L'artista Alex Chinneck a Parma ospite di Iqos e Bdc [aggiornamento delle 08:20] - rep_parma : L'artista Alex Chinneck a Parma ospite di Iqos e Bdc -