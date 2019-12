Agli arresti domiciliari | 54enne chiama i carabinieri e si impicca

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 2 dicembre 2019) L'Aquila - Giuseppe Incani, undi Pratola Peligna, si è tolto la vita in casa, dove si trovava. L'uomo, prima di compiere l'insano gesto hato la caserma deiannunciando che si sarebbeto. Quando i militari sono arrivati sul posto insieme al personale del 118, giunto a bordo di un’ambulanza, per il cinquantaquattrenne non c’era ormai più nulla da fare. Istanno svolgendo indagini per accertare se il gesto autolesionistico possa in qualche modo coinvolgere anche altre persone. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per lo svolgimento dell’autopsia il cui incarico sarà affidato domani mattina dal sostituto procuratore della Repubblica di Sulmona Aura Scarsella che coordina l’inchiesta. leggi tutto

Elisabrokenhea1 : Ma è possibile che in Italia non si riesca ad avere la pena certa. Che non vada agli arresti nessuno? Che mi debba… - ChiaraBuccini : RT @Zac7Redazione: Si impacca nel cortile di casa, a Pratola Peligna, muore 54enne agli arresti domiciliari. Aveva preso a martellate il nu… - Zac7Redazione : Si impacca nel cortile di casa, a Pratola Peligna, muore 54enne agli arresti domiciliari. Aveva preso a martellate… -