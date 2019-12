Venezuela | Casini torna a Roma con due deputati oppositori di Maduro

In Italia due parlamentari Venezuelani anti-Maduro. Arrivati a Roma con Casini : Sono Arrivati in Italia i deputati venezuelani Mariela Magallanes e Amèrico De Grazia, oppositori di Nicolas Maduro e da sei mesi rifugiati nell’ambasciata Italiana a Caracas. I due hanno viaggiato con Pier Ferdinando Casini e l’opposizione ha denunciato l’“esilio” dei legislatori. Il partito dei parlamentari, La Causa R, ha indicato che “oggi il regime” di Nicolàs Maduro ha commesso ...

