Salvini | «Il sindaco di Massa aggredito in piazza a Firenze è nazismo rosso» | Video

Salvini : "L'aggressione al sindaco di Massa è nazismo rosso" : Francesco Persiani e l'assessore alla cultura Veronica Ravagli contestati a Firenze da un gruppo di antagonisti. Dura la...

Firenze - aggrediti sindaco e assessore leghisti di Massa. E Salvini parla di “nazismo rosso” : Dopo l’aggressione di sabato da parte di antagonisti al sindaco leghista di Massa, Matteo Salvini torna sul fatto con un duro post su Facebook: “Quando una certa parte della sinistra non ha fiducia nella democrazia, ricorre all’odio e alla violenza fisica. Purtroppo è una storia già vista ed è richiesta la massima vigilanza da parte di tutti. Questo non è dibattito di idee, anche acceso. Questo è nazismo rosso“. Salvini ...

Massa - sindaco e assessore con le famiglie aggrediti con sputi e spintoni da anti-leghisti. Salvini : «Nazismo rosso» : Accerchiati da un gruppo di antagonisti e aggrediti con insulti, spinte e sputi mentre andavano alla cena elettorale con Matteo Salvini a Firenze: è quanto raccontato dal sindaco di Massa...

Salvini : “Il sindaco di Massa aggredito a Firenze è nazismo rosso” : Matteo Salvini bolla come "nazismo rosso" l'aggressione al sindaco di Massa avvenuta nella serata di sabato a Firenze poco prima della cena elettorale organizzata per lo stesso segretario leghista: "Quando una certa parte della sinistra non ha fiducia nella democrazia, ricorre all’odio e alla violenza fisica, è richiesta la massima vigilanza da parte di tutti".Continua a leggere

Salvini : «Il sindaco di Massa aggredito a Firenze è nazismo rosso» : Le parole di Salvini in merito a quanto accaduto ieri sera a Firenze durante l’evento delle 40mila sardine quando gli antagonisti hanno aggredito il sindaco di Massa

Firenze - Salvini : ‘Aggredito Sindaco di Massa con moglie e figlia - che schifo’ (VIDEO) : Le sardine arrivano a Firenze e riempiono piazza della Repubblica. Nella serata di sabato 30 novembre dichiarano di essere quasi 40mila, anche se la questura parla di 10 o al massimo 20mila presenze. Comunque un enorme successo per Mattia Santori e per gli altri giovani fondatori del movimento che si prefigge di contrastare le politiche di Matteo Salvini. Nello stesso giorno, ovviamente, anche il leader della Lega ha dato appuntamento ad alcuni ...

Lega : Salvini su aggressione sindaco Massa - ‘è nazismo rosso’ : Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Quando una certa parte della sinistra non ha fiducia nella democrazia, ricorre all’odio e alla violenza fisica. Purtroppo è una storia già vista ed è richiesta la massima vigilanza da parte di tutti. Questo non è dibattito di idee, anche acceso: questo è nazismo ROSSO”. Duro post di Matteo Salvini, che sulla sua pagina Facebook condanna l’aggressione al sindaco di Massa, con tanto ...

Sardine aggrediscono sindaco "Insulti - sputi e spintoni dagli anti Salvini" : Valentina Dardari Entrambi si stavano recando a una cena elettorale organizzata dalla Lega con il leader Matteo Salvini, che ha denunciato quanto avvenuto. Accerchiati e spintonati Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, e l’assessore massese Veronica Ravagli, con le rispettive famiglie, sono stati aggrediti e insultati ieri sera a Firenze, mentre si stavano recando a una cena elettorale organizzata dalla Lega, con il leader Matteo ...

Sardine aggrediscono sindaco "Sputi e spinte da anti Salvini" : Valentina Dardari Entrambi si stavano recando a una cena elettorale organizzata dalla Lega con il leader Matteo Salvini, che ha denunciato quanto avvenuto. Accerchiati e spintonati Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, e l’assessore massese Veronica Ravagli, con le rispettive famiglie, sono stati aggrediti e insultati ieri sera a Firenze, mentre si stavano recando a una cena elettorale organizzata dalla Lega, con il leader Matteo ...

Matteo Salvini a Firenze - gli anti-leghisti aggrediscono sindaco e assessora : "Schifosi fascisti di m***" : Intimidazione contro i leghisti: ieri sera a Firenze, il sindaco di Massa, Francesco Persiani, e l' assessore alla cultura, Veronica Ravagli, sono stati aggrediti da un gruppo di antagonisti in via Aretina, a poche centinaia di metri dal Tuscany Hall, dove i due rappresentanti dell' amministrazione

Sardine contro Salvini a Firenze : “Siamo 40mila”. Sindaco di Massa : “Aggredito da antagonisti” : Durante una cena elettorale organizzata con Matteo Salvini a Firenze si è svolta la manifestazione delle Sardine a piazza della Repubblica: "Mentre Salvini è nei palazzi del potere coi suoi quattro gattini noi siamo qua in 40mila", ha detto Mattia Sartori, leader del movimento. Il Sindaco Nardella: "È veramente emozionante e bello vedere una piazza così".Continua a leggere

La Raggi - sindaco di Roma - prende in giro Matteo Salvini pubblicando un video dove il leader della Lega parla da solo : Un attacco violento quello della Raggi contro Matteo Salvini. Il primo cittadino di Roma ha pubblicato un video su Instagram nel quale si vede il leader della Lega da solo mentre sta cercando di riprendersi da solo con cellulare per una diretta Facebook. Sicuramente il leader della Lega e il sindaco di Roma non si sono mai amati. Matteo Salvini ha sempre attaccato il primo cittadino di Roma per la sua cattiva gestione della città. Dalla ...

Roma : Salvini - ‘sindaco? chiunque meglio della Raggi…’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Chi vedrei come nuovo sindaco di Roma? Con una battuta dico che anche uno estratto a caso dall’elenco telefonico farebbe meglio della Raggi…”. Lo dice Matteo Salvini a Diritto e Rovescio su Rete4. L'articolo Roma: Salvini, ‘sindaco? chiunque meglio della Raggi…’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma : Salvini - ‘sindaco? chiunque meglio della Raggi…’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Chi vedrei come nuovo sindaco di Roma? Con una battuta dico che anche uno estratto a caso dall’elenco telefonico farebbe meglio della Raggi…”. Lo dice Matteo Salvini a Diritto e Rovescio su Rete4. L'articolo Roma: Salvini, ‘sindaco? chiunque meglio della Raggi…’ sembra essere il primo su CalcioWeb.