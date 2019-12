Pezzi unici | la video intervista al cast giovane | Siamo più unici che rari

Moisé Curia - l’Elia di Pezzi unici racconta la libertà di vivere per strada : Moisé Curia è Elia uno dei ragazzi della fiction Pezzi unici La fiction Pezzi unici in onda sulla rete ammiraglia della Rai si sta rivelando un grande successo. Tra le tante cose quello che piace al pubblico è questo mix tra attori esperti e navigati come Giorgio Panariello e Sergio Castellitto e le nuove promesse […] L'articolo Moisé Curia, l’Elia di Pezzi unici racconta la libertà di vivere per strada proviene da Gossip e Tv.

Pezzi unici - Anticipazioni : Stasera la terza puntata della Serie TV Fiction con Sergio Castellitto : Torna con il terzo appuntamento la Fiction di Rai 1 con Sergio Castellitto. In questa puntata i riflettori saranno puntati sul giovane Lapo.

Pezzi unici terza puntata : trama e anticipazioni 1 dicembre 2019 : Pezzi Unici SECONDA puntata. Stasera in tv domenica 24 novembre 2019 arriva su Rai 1 la fiction con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello. Ecco di seguito il cast completo, trama e anticipazioni sulla decima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Pezzi Unici terza puntata: trama e anticipazioni 1 dicembre 2019 Pezzi Unici trama episodio 5 Le disgrazie non vengono mai sole. Linda, la madre di Lapo, esce dalla ...

Pezzi unici dove vedere le puntate in tv - streaming - replica : Pezzi Unici dove vedere. Da domenica 17 novembre 2019 arriva su Rai 1 la fiction con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. SCOPRI TRAMA E ANTICIPAZIONI Pezzi Unici dove vedere le puntate in tv e replica Pezzi Unici andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:20. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal ...

Pezzi unici - anticipazioni terza puntata : Si concentra su un altro dei cinque giovani della casa famiglia la terza puntata di Pezzi Unici, la fiction con Sergio Castellitto in onda questa sera, 1° dicembre 2019, alle 21:25 su Raiuno. Vanni, il protagonista, dovrà anche affrontare il rischio di chiusura della propria bottega.Pezzi Unici, la terza puntata Nel primo episodio, "Le disgrazie non vengono mai sole", Lapo (Leonardo Pazzagli) è teso dopo aver scoperto che la madre Linda ...

Pezzi unici - Chiara vuole lasciare Vanni : anticipazioni terza puntata domenica 1 dicembre : Prosegue con il suo terzo appuntamento Pezzi unici, la nuova fiction di Rai1 in onda anche domenica 1 dicembre, dalle 21.25 in poi. Prosegue la storia dei ragazzi dal passato burrascoso che cercano di ricostruirsi una vita nell’ambito di una comunità di recupero e grazie anche alla bottega di Vanni Bandinelli, artigiano che sta uscendo faticosamente dal lutto per la morte inattesa del figlio ventenne. Nel ruolo del protagonista Vanni, ...

Pezzi unici – Terza puntata di domenica 1 dicembre 2019 – Trama - anticipazioni. : Terminata Imma Tataranni e anche La strada di casa, Raiuno alla domenica sera ha una nuova fiction sul filone delle indagini e del mistero: si tratta di Pezzi Unici, articolata in sei puntate e firmata da Cinzia TH Torrini. Una crime story ambientata a Firenze che abbraccia racconto generazionale, dramma sociale e giallo. Nel cast […] L'articolo Pezzi Unici – Terza puntata di domenica 1 dicembre 2019 – Trama, anticipazioni. sembra essere ...

Pezzi unici le puntate di domenica 1 dicembre - anticipazioni : Pezzi Unici domenica 1 dicembre due nuove puntate su Rai 1, anticipazioni Prosegue il viaggio della fiction di Rai 1 diretta da Cinzia TH Torrini con Sergio Castellitto in onda la domenica sera Pezzi Unici. Una storia drammatica ma con elementi più leggeri e un taglio giallo legato alla misteriosa morte del figlio del protagonista. La fiction è suddivisa in 6 serate, le prime due puntate di Pezzi Unici sono on demand sul sito di Rai Play. ...

'Pezzi Unici' - le anticipazioni della terza puntata : Domenica 1 dicembre, in prima serata Rai1, un nuovo appuntamento con la fiction di Cinzia Th Torrini

Pezzi unici - Terza Puntata : Chiusa La Bottega di Vanni! : Pezzi Unici, trama Terza Puntata: la Bottega di Vanni rischia la chiusura definitiva per via di alcune irregolarità, mentre l’uomo continua a voler sapere la verità su quello che è successo a Lorenzo… Pezzi Unici è iniziato da poco ma ha già colpito i telespettatori. La sua storia commovente ma con sfumature di giallo promette di appassionare e di far emozionare. Purtroppo però altri eventi negativi colpiscono Vanni, protagonista di ...

Pezzi unici - trama 3ª puntata : la polizia appone i sigilli al negozio di Bandinelli : Prosegue con successo su Rai 1 la programmazione domenicale della nuova fiction Pezzi Unici che ha come protagonisti Sergio Castellitto, Giorgio Panariello e Irene Ferri. Dagli spoiler della terza puntata che andrà in onda il 1° dicembre si apprende che le attenzioni saranno rivolte innanzitutto su uno degli allievi più problematici di Vanni Bandinelli. Si tratta di Lapo che, oltre a rendersi protagonista di una furiosa reazione verso un giovane ...

Pezzi unici : un racconto duro e privo di comfort zone : Pezzi Unici Rai 1 sta esplorando un’altra strada, che porta il suo universo seriale in una direzione sconosciuta, perchè respingente: Pezzi Unici, la nuova fiction con Sergio Castellitto in onda ogni domenica, non ha nulla di quella familiarità tipica dell’azienda pubblica, non ha nulla di rassicurante, e per questo spiazza. Pezzi Unici: rabbia e inquietudine calati in un contesto affascinante Anche con I Bastardi di Pizzofalcone era ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 24 novembre : per Pezzi unici 4.6 milioni di telespettatori : La fiction di Rai1 Pezzi unici vince il prime time del 24 novembre con 4 milioni 614mila telespettatori e uno share del 20.2%, che sale al 32% tra i telespettatori della Toscana. Ascolti tv prime time Su Canale5 La Caccia – Monteperdido è stato seguito da 2 milioni 250mila telespettatori (10.13%). Su Rai2 Che Tempo che fa + Il Tavolo ha ottenuto 2 milioni 103mila spettatori e uno share del 9.0%, secondo miglior risultato stagionale. Il ...

Ascolti tv : 'Pezzi Unici' vince il prime time - boom di Fazio con Carola Rackete : La fiction di Rai1 in vetta, ma 'Che tempo che fa' conquista il secondo posto con oltre 2 milioni di telespettatori e il 9%...