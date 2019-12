Pallamano | Mondiali femminili 2019 | la Francia continua a non vincere | Germania a valanga

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) Seconda giornata di gare in Giappone, in occasione deidifemminileche ha visto disputarsi gare dei gironi B e C, ed in cui abbiamo visto laancora in notevole difficoltà, questa volta contro il Brasile. Transalpine avanti alla fine del primo tempo e nelle battute finali, prima del gol del pareggio siglato a pochi istanti dalla fine dalle carioca, per il 19-19.a stupire la Corea del Sud di una indemoniata Ryu Eun-hee, autrice di 9 gol nel 26-26 contro la Danimarca, nel quale le asiatiche hanno dilapidato il +4 di inizio secondo tempo, acciuffando un punto solamente sulla sirena, mentre si registra il largo successo della giovanecontro la modesta Australia per 34-8. Nel girone C si rilancia la Romania, che trascinata da una Cristina Neagu da 13 reti ha piegato 29-24 il Senegal, con il Montenegro che si è preso la vetta del ...

