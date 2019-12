Oroscopo 2020 Gemelli | amore | tranquillità e spontaneità nelle relazioni

Blastingnews

(Di domenica 1 dicembre 2019) Non occorrerà sforzarsi per avere una stabilità e unadi coppia durante l'anno, per voi nativi del segno dei. L'andrà a gonfie vele, quindi anche se non ci sarà un ulteriore “decollo”, avrete comunque la prospettiva di far maturare la vostra relazione, che sia appena iniziata oppure già datata. Molto più altalenanti saranno leall'interno della famiglia, nella quale ci potrebbero essere dei dissidi su questioni più o meno rilevanti. Per quanto riguarda la cerchia delle amicizie, non sempre si dimostreranno vere come voi desiderate....

