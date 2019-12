Luca Sacchi | Anastasiya Kylemnyk e il terzo uomo | chi c' è dietro i 70mila

Omicidio Luca Sacchi - si cerca nel telefonino di Princi il nome del finanziatore : Nel cellulare sequestrato gli inquirenti valutano gli indizi per risalire alla persona che avrebbe dato ad Anastasiya Klyemnyk i 70mila euro per l'acquisto di droga. Mercoledì l'interrogatorio della fidanzata del giovane ucciso il 23 ottobre

Omicidio Sacchi - la madre di Luca ad Anastasiya : dimmi la verità : La madre di Luca Sacchi ha commentato in esclusiva a "La vita in diretta" gli sviluppi su Anastasiya Kylemnyk, e ha lanciato un appello alla ragazza: "Te lo dico proprio a te Anastasiya, vedendoti lì stamattina mentre ti portavano via, la tua faccia io pensavo a Luca a quanto ti voleva bene, a quanto ti amava, quanto ti amavamo noi, l'hai fatto portare via. Tu devi venire da me, mi devi guardare negli occhi e dirmi quello che è successo, perché ...

Il padre di Luca Sacchi : "Tra Princi e Anastasyia notammo un'intesa - ma mio figlio Luca disse che era tutto okay" : “Tra Anastasyia e Princi avevamo notato un’intesa particolare, ma mio figlio disse che era tutto a posto”. A rivelarlo al Corriere della Sera è Alfonso Sacchi, il papà di Luca, il 24enne ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso a Roma. I sospetti erano nati quest’estate, in vacanza.“Quest’estate, in vacanza ad Auronzo di Cadore, Giovanni Princi si è presentato da noi con la ...

Luca Sacchi - i pm : Anastasia fredda e omertosa - sta coprendo qualcuno : Dolce, solare e mite oppure cinica e spregiudicata, affascinata dal sogno di fare una montagna di quattrini vendendo la droga, fino al punto di mentire spudoratamente agli investigatori quando le...

Luca Sacchi tradito due volte? Il papà : "Anastasiya Kylemnyk e l'intesa particolare con l'amico Giovanni" : È stato tradito due volte, Luca Sacchi? Secondo gli inquirenti, il personal trainer ucciso lo scorso 24 ottobre a Roma con un colpa di pistola da due spacciatori era all'oscuro, forse, dei traffici illeciti della fidanzata Anastasiya Kylemnyk, ora indagata per spaccio di droga. Ma in questa storia a