I totem informativi di Santa Margherita Ligure iniziano a trasmettere video porno | il

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 dicembre 2019) Chi sabato sera si è avvicinato a uno dei duedi, invece dei suggerimenti turistici relativi alla nota località in provincia di Genova si è trovato davanti dei. Un’anomalia che è diventata presto un caso, grazie al passaparola cittadino, e che ha costretto il Comune a provvedere a oscurare i due dispositivi, denunciando il fatto ai Carabinieri che, adesso, stanno indagando per individuare i responsabili. L’amministrazione comunale, in una nota, comunica che “è stata contattata la ditta proprietaria e gestore dei dispositivi sollecitando urgentemente un intervento affinché non si ripetano più situazioni del genere”. L'articolo Idi: il Comune ordina lo spegnimento proviene da Il Fatto Quotidiano.

leggoit : Video porno nei totem informativi del Comune, imbarazzo in città: le immagini coperte con dei teli -