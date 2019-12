Basket | Serie A 2019-2020 | Olimpia Milano e Dinamo Sassari raggiungono il secondo posto

LIVE Virtus Bologna-Cantù - Serie A Basket 2019-2020 in DIRETTA : 21-21 - grande equilibrio dopo il primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’11a giornata Inizia il secondo quarto TOP SCORER – BOLOGNA: Weems 6; CANTU’: Hayes, Burnell 6 21-21 BALDI ROSSI! dopo lo 0/2 di Gaines trova il rimbalzo in attacco e batte la sirena per firmare la parità dopo 10 minuti Scappa in contropiede Gaines, costretto al fallo Simioni, ci saranno due tiri liberi. Si era procurato la rubata Pajola 19-21 Schiacciata da palla ...

LIVE Virtus Bologna-Cantù - Serie A Basket 2019-2020 in DIRETTA : 6-11 - Burnell protagonista del buon inizio canturino : La presentazione dell'11a giornata 8-13 2/2 Collins Gamble cerca la stoppata su Collins e la trova, ma il problema è il fallo di Ricci che porta l'americano di Cantù a guadagnare due tiri liberi 8-11 Arriva fino in fondo Weems 6-11 Ancora Burnell! Prova ad allungare Cantù Due triple consecutive sbagliate da La Torre nell'angolo destro, poi dall'altra parte STOPPATA CLAMOROSA di ...

LIVE Virtus Bologna-Cantù - Serie A Basket 2019-2020 in DIRETTA : comincia il classico della nostra pallacanestro - V nere a caccia della decima vittoria : La presentazione dell'11a giornata 20:30 Stanno entrando in campo i due quintetti, e sta per iniziare dunque l'ultimo match dell'undicesima giornata! 20:29 – QUINTETTI – BOLOGNA: Markovic, Cournooh, Weems, Ricci, Gamble; CANTU': Clark, Collins, La Torre, Burnell, Hayes 20:28 Siamo nelle ultime fasi del riscaldamento agli ordini di Sasha Djordjevic da una parte e Cesare ...

LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 89-78 - Serie A Basket 2019-2020 in DIRETTA : i meneghini fanno il solco nel terzo quarto e battono la Grissin Bon : 20:18 Finisce qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 89-78 FINISCE QUI DOPO LA TRIPLA DI NEDOVIC!! Milano ha la meglio contro una Reggio Emilia mai doma e capace di tornare in partita dal meno 13 senza però riuscire a trovare la zampata finale. Grande partita di Micov con 14 punti e 8 assist, 9 e 10 rimbalzi per Brooks, 14 di Scola e doppia doppia da 11+12 di ...

LIVE Dinamo Sassari-Brescia 76-70 - Serie A Basket 2019-2020 in DIRETTA : i sardi abbattono la Leonessa! : La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. FINITA! Dinamo Sassari batte Brescia 76-70. 76-70 Contropiede della Leonessa chiuso da Warner ma mancano solo 16". 76-68 Due liberi a segno per Moss. 76-66 Assist di Jerrells per la schiacciata di Bilan, 2'40" alla fine. 74-66 Moss da tre riporta la Leonessa a -8! 74-63 ...

LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 51-51 - Serie A Basket 2019-2020 in DIRETTA : break ospite a inizio terzo quarto : 53-54 Palleggio, arresto e tiro di Micov che sale a quota 12. 51-54 Splendida costruzione di Johnson-Odom che trova Upshaw per la tripla angolare. 51-51 Tripla di Roll e timeout Reggio Emilia. 48-51 Si sblocca Johnson-Odom dalla lunga. 48-48 Micov a segno con la tripla dalla punta. Parità. 45-48 3/3 e più 3 per la squadra ospite. Fallo di Rodriguez sul tiro da 3 punti di Poeta. 45-45 Altro 1/2 per il ...

LIVE Dinamo Sassari-Brescia 39-42 - Serie A Basket 2019-2020 in DIRETTA : cominciato il secondo tempo! : 50-42 Assist di Spissu per la corsa con schiacciata di Vitali. 48-42 Vitali preciso dalla lunetta. 46-42 1/2 a cronometro fermo di Pierre. 45-42 Grande uscita dai blocchi di Vitali, Sassari prova a salire in cattedra. 42-42 Tripla del pareggio di Spissu! INIZIATO IL TERZO PERIODO. 39-42 Termina qui il primo tempo. 39-42 Tecnico ad Esposito, Spissu ringrazia. 38-42 Semigancio di Bilan. 36-42 Altro ...

LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 24-23 - Serie A Basket 2019-2020 in DIRETTA : regna l'equilibrio dopo una prima frazione dai ritmi alti : Inizia il secondo quarto. Non va la preghiera da metà campo di Micov e il primo quarto termina qui. 24-23 Percorso netto. Si butta dentro Poeta e subisce il fallo di Biligha, altri 2 liberi per il play reggiano. 24-21 Micov alza la parabola in penetrazione allo scadere del possesso. 22-21 Lay up mancino di pregevole fattura di Upshaw. 22-19 Bel movimento in post di Brooks che si appoggia al tabellone con ...

LIVE Dinamo Sassari-Brescia 39-42 - Serie A Basket 2019-2020 in DIRETTA : la partita fatica a decollare : 39-42 Termina qui il primo tempo. 39-42 Tecnico ad Esposito, Spissu ringrazia. 38-42 Semigancio di Bilan. 36-42 Altro giro in lunetta per Evans, altri due punti. 34-42 Si alza e spara da tre Laquintana. 32-39 Taglio vincente di Cain. 32-37 Preciso Evans ai liberi. 30-37 Canestro buttandosi indietro di Abass. 30-35 Gioco da tre punti del solito Evans. 27-35 Evans prova a rimettersi in partita segnando nel ...

LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 16-12 - Serie A Basket 2019-2020 in DIRETTA : ritmi alti in avvio : 16-12 Mekel a segno da 2 punti. 16-10 Blocco granitico di Biligha e facile canestro dal tiro libero per Rodriguez. 14-10 Tripla a bersaglio dell'ex Fontecchio. 14-7 Rodriguez risponde subito mettendosi in proprio col canestro in penetrazione contro Mekel. 12-7 Splendida alzata di Mekel per l'affondata di Owens. Timeout chiamato da coach Buscaglia dopo poco più di 3 minuti, ritmi altissimi in ...

LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia - Serie A Basket 2019-2020 in DIRETTA : inizia il match al Mediolanum Forum : PALLA A DUE AL Forum! 18:28 I QUINTETTI: MILANO: Rodriguez-Moraschini-Roll-Scola-Biligha; REGGIO Emilia: Mekel-Johnson Odom-Fontecchio-Upshaw-Owens. 18:25 Pochi minuti ancora alla palla a due. 18:22 La squadra di casa è tornata solamente ieri mattina in Italia dalla trasferta di Eurolega e scende oggi in campo senza aver svolto alcun allenamento dopo la sfida con l'Olympiakos. 18:19 Gli arbitri ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Varese annichilisce la Virtus Roma - 99-69 per i lombardi : L’Openjobmetis Varese annichilisce la Virtus Roma nel match valido per l’undicesima giornata della Serie A 2019-2020 di Basket: il risultato finale alla “Enerxenia Arena” è 99-69 per i lombardi. Partita dominata in lungo e in largo dai varesini, che con questa vittoria raggiungono i capitolini in classifica a quota 10 punti. Le prestazioni individuali da sottolineare con la matita rossa sono quelle di L.J. Peak (22 punti con 100% da ...

LIVE Varese-Virtus Roma 99-69 Basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : vittoria larghissima dei lombardi sui capitolini! : La nostra DIRETTA LIVE testuale termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. FINITA! Varese batte Virtus Roma 99-69. 99-69 Tripla con spazio di Buford. 99-66 Tre liberi per Jokovics. 96-64 2/2 anche per Jefferson. 96-62 Ferrero segna due liberi. 94-62 Risponde Ferrero dall'altra parte, 4 minuti alla fine. 91-62 Canestro da tre punti di ...